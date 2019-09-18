İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik personeli alımı ilanları iş arayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Her yıl binlerce vatandaşla iş istihdamı sağlayan İŞKUR'dan beklenen müjdeli haber geldi. İŞKUR TYP personel alım başvuruları başladı. Başvuruda bulunacak olan adaylar şimdi İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik alımı başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, okullar güvenlik, hizmetli alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranına dair bilgiler...

OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK

Okullara özel güvenlik görevlisi alımlarının başvuruları TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak "Uygulama alanı" kısmından "MEB Güvenlik" seçeneğini işaretleyip ilanları görebilirsiniz.

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