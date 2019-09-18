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  • 18.09.2019 19:32
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 19:32

personel alım başvuruları başladı! Okullar güvenlik, hizmetli alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alım başvuruları iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Yakın bir süreçte İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre okullara güvenlik alımıyla ilgili sürecin İŞKUR'un TYP kapsamına dahil edildiği duyurulmuştu. Gözler bir süredir ilanlar için İŞKUR'dan yapılacak olan açıklamadaydı. On binlerce vatandaşın merakla beklediği müjde İŞKUR'dan geldi. Yapılan açıklamayla başvurularının başladığı duyuruldu.

İŞKUR TYP personel alım başvuruları başladı!

İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik personeli alımı ilanları iş arayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Her yıl binlerce vatandaşla iş istihdamı sağlayan İŞKUR'dan beklenen müjdeli haber geldi. İŞKUR TYP personel alım başvuruları başladı. Başvuruda bulunacak olan adaylar şimdi İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik alımı başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, okullar güvenlik, hizmetli alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranına dair bilgiler...

OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK

Okullara özel güvenlik görevlisi alımlarının başvuruları TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak "Uygulama alanı" kısmından "MEB Güvenlik" seçeneğini işaretleyip ilanları görebilirsiniz.

İŞKUR TYP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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