İşsiz kalan vatandaşlara belirli bir dönem aralığında işsizlik maaşı ödemektedir. Maaşlar devlet tarafından ödenmekte ve belirtilen şartlara uygun kişilerin işsiz kaldıkları dönem içerisinde bir miktar ödeme ile geçimlerini sağlamaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda işinden ayrılmış olan kişiler İŞKUR işsizlik maaşı hakkında araştırma yapıyor. Ancak işsizlik maaşına başvurabilmek için bazı şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor. Peki, işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.