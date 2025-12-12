PODCAST CANLI YAYIN

"Güllü'nün kızının arkadaşı cinayeti itiraf etti" Eski patrondan şoke eden iddia

Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kızı ve arkadaşı gözaltına alındı. Cinayet şüpheleri giderek artarken Güllü'nün eski patronu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şoke eden bir iddiada bulundu. Güllü'nün eski patronu Tuğyam Ülker Gülter'in arkadaşının cinayeti itiraf ettiğini söyledi.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu'nun babası ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Yaşanan gelişmenin ardından Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, sanatçının ölüm anında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun "cinayeti" itiraf ettiğini öne sürdü.

Ferdi Aydın sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada "Tuğyan ın arkadaşı Sultan cinayeti itiraf etmiş ilk benden duyun" dedi.

Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: “Sultan cinayeti itiraf etti”

