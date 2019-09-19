sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor.ile 15 yaşına kadar çocuğu olan ve çalışmayan kadınlar, İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılmaları halindeaylık da(26 gün üzerinden) devlet desteği alıyor.