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  • 09.04.2019 12:49
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 09:32

personel alımı başvuru şartları nedir? - İstanbul Havalimanı 2019 THY İGA

İstanbul Havalimanı geçtiğimiz günlerde faaliyete geçti. İstanbul Havalimanı başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye sağlayacak. İstanbul Havalimanı şuan yüz binlerce personel alımı yapıyor. İş başvurularının yapıldığı kariyer sitelerinde İstanbul Havalimanı için personel alım ilanlarında artışlar da dikkat çekiyor. İşte İstanbul Havalimanı ve THY 8 bin personel alımı başvuru şartları.

İstanbul Yeni Havalimanı açıldı ve iş ilanları patladı. Terminalde yeni mağazalar açılırken özellikle iş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için personel alım ilanlarında artışlar da dikkat çekiyor. İş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için çok sayıda ilan yer alıyor. İstanbul Havalimanı için personel alım ilanlarında özellikle mağaza çalışanlarıyla ilgili artışlar yaşanıyor. Peki 2019 THY İGA İstanbul Havalimanı personel alım iş ilanları ve THY 8 bin personel alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar haberimizde.

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