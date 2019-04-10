İstanbul Yeni Havalimanı açıldı ve iş ilanları patladı. Terminalde yeni mağazalar açılırken özellikle iş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için personel alım ilanlarında artışlar da dikkat çekiyor. İş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için çok sayıda ilan yer alıyor. İstanbul Havalimanı için personel alım ilanlarında özellikle mağaza çalışanlarıyla ilgili artışlar yaşanıyor. Peki 2019 THY İGA İstanbul Havalimanı personel alım iş ilanları ve THY 8 bin personel alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar haberimizde.