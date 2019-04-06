İşte İstanbul Yeni Havalimanı nerede, nasıl gidilir ve yol güzergahı detayları haberimizde… Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun kesiştiği noktada önemli bir merkezi olan İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olarak büyük bir uçuş ağının merkezi olacak. Yeni Havalimanı'na ulaşım birçok ulaşım araçları ile sağlanabilecek. Özel araçlarla gidilebilecek olan Yeni Havalimanı'na otobüs, hızlı tren ve metro ile de kolaylıkla ulaşım olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'na 18 farklı hatta 150 otobüs, şehir merkezinden havalimanına ve havaalanından şehir merkezine yolcu taşıyacak. Yeni Havalimanı'ndan şehir merkezine en uzak hat Pendik yönünde 30 TL, en sık sefer düzenlenen hat ise 18 TL ile Yenikapı-Sirkeci.

İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı. Uçak saat 14.00'da Ankara'ya hareket etti.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu kapsamında her iki havalimanının 12 saat süreyle uçuşlara kapatılmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlıyor. Saat 02.00'de Türk Hava Yolları'na ait son tarifeli yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'ndan Singapur'a gitmek üzere havalanırken, büyük taşınma sonrasında ise İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli uçak saat 14.00'te Ankara'ya hareket edecek. Bilet kontrolü öncesinde THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolculara ilk uçuş anısına hediye takdim etti.

İSTANBUL YENİ 3. HAVALİMANI NEREDE?

3. Yeni Havalimanı Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki bölgede yer alıyor. Tayakadın ve Akpınar köyleri arasındaki 76,5 milyon metrekare alan üzerinde inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı, Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü'ne yakın bir alanda inşa edildi.

YENİ HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun kesiştiği noktada önemli bir merkezi olan İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olarak büyük bir uçuş ağının merkezi olacak. Yeni Havalimanı'na ulaşım birçok ulaşım araçları ile sağlanabilecek. Özel araçlarla gidilebilecek olan Yeni Havalimanı'na otobüs, hızlı tren ve metro ile de kolaylıkla ulaşım olacak.





OTOBÜS İLE ULAŞIM

İstanbul Yeni Havalimanı'na 18 farklı hatta 150 otobüs, şehir merkezinden havalimanına ve havaalanından şehir merkezine yolcu taşıyacak. Yeni Havalimanı'ndan şehir merkezine en uzak hat Pendik yönünde 30 TL, en sık sefer düzenlenen hat ise 18 TL ile Yenikapı-Sirkeci.

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan şehir merkezine olan otobüs hatları şu şekilde:

Yeni Havalimanı-Mecidiyeköy arasında gerçekleştirilecek H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, Yeni Havalimanına ulaşacak. H3 Yeni Havalimanı-Halkalı hattı ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi' nden geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşırken en az durağa sahip hat olan H4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşacak.

METRO İLE ULAŞIM

İstanbul Yeni Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayacak metro hatlarının çalışmaları devam ediyor. Gayrettepe-Yeni Havalimanı metrosu, 2019 yılı sonunda hizmete açılacak, 6 istasyon ve 27 kilometre uzunluğa sahip olacak Halkalı-Yeni Havalimanı metrosunun ise 2020 sonunda hizmete açılması planlanıyor.

YENİ HAVALİMANI İÇİN ORTAK ALTYAPI KURULDU

Yeni Havalimanı'nda iletişim noktasında Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell iş birliğiyle ortak altyapı kuruldu. Böylece yeni havalimanında cep telefonu, siber altyapı ortak kullanılacak.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bulunan bilişim teknolojileri sisteminin altyapı ve yazılım hizmetlerini sağlamak üzere de İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından İGA Bilişim şirketi kuruldu. İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanacak.

"Teknoloji üssü gibi hizmet verecek ve dünyanın en akıllı havalimanlarından" biri olacak havalimanı, Türkiye'nin teknolojik kalkınma sürecine de büyük ivme katacak.

GÜVENLİKTE SON TEKNOLOJİ KULLANILDI

Güvenliğin üst düzeyde ve son teknolojilerle sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak.

Hareketlilik 2,5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kameralar, 360 metrede bir PTZ kameralar, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler sayesinde hareketin kaynağı bulunacak. İki farklı istasyonda konuşlanan güvenlik güçleri olay yerine hızla intikal edecek.

Terminal ve otoparklardaki 9 bin akıllı kameraya 8 kusurlu hareket tanımlandı. Bu hareketlerden birini yapanlar anında belirlenecek.

Plaka tanıma sistemlerinin de olduğunu havalimanında, yüz tanıma için altyapı kuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim'de ilk fazı hizmete alınacak İstanbul Yeni Havalimanı böylece büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine kadar pek çok alanda dünyaya örnek olacak.

Ayrıca yıl sonuna kadar İstanbul Yeni Havalimanı'ndan şehir merkezine toplu taşıma ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilecek, havalimanı otoparkı da ücretsiz kullanılabilecek.

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