117. dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranı | 2025 Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

117. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için adayların gözü Emniyet Genel Müdürlüğü’nün egm.gov.tr internet sitesine çevrildi. 19 Ekim’de yapılan sınavın ardından cevap anahtarı yayımlandı ve şimdi adaylar sonuç açıklamasını bekliyor. Peki 117. dönem ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı!

117. dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranı | 2025 Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

117. dönem ÖGG sınav sonuçları, adaylara posta ya da basılı belge şeklinde gönderilmeyecek. Sonuçlara yalnızca çevrimiçi olarak ulaşılabilecek. Adayların başarılı sayılabilmeleri için ise sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekiyor. Peki Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

117. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı takvime göre, 117. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları 7 Kasım Cuma günü erişime açılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 10-12 Kasım tarihleri arasında yapabilecek.

Yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından, yazılı sınav itiraz sonuçları 13 Kasım'da açıklanacak.

117. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 117. Dönem ÖGG temel eğitim sınavı sonuçlarına erişmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi egm.gov.tr adresinde yer alan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sonuç ekranını kullanabilecek.

Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ile sınav adının girilmesiyle gerçekleştirilecek.

Sorgulama ekranında, adayların sınavdan aldıkları puan, ayrıca doğru ve yanlış cevap sayılarına dair detaylı bilgiler görüntülenecek.
👉 117. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 👈

ÖGG SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavları, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Silahlı eğitim alan adaylar için değerlendirme iki aşamadan oluşur:

Yazılı sınavın silah bilgisine yönelik 25 soruluk ikinci bölümü 50 puan değerindedir. Adayların atış performansını ölçen uygulamalı sınav da 50 puan üzerinden değerlendirilir. Bu iki bölümün ortalaması alınarak adayın genel başarı puanı belirlenir. Başarılı sayılmak için, hem her iki bölümden en az 50 puan, hem de ortalama olarak en az 60 puan alınması gerekir.

SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Silahsız görev yapacak adaylar yalnızca yazılı sınavın birinci bölümündeki soruları yanıtlar. Bu bölümden en az 60 puan alan adaylar başarılı kabul edilir. Öte yandan, güvenlik meslek yüksekokulu mezunu olup silah bilgisi ve atış dersi görmüş adaylar da, bu alandaki yazılı ve uygulamalı sınavlardan 60 puan ve üzeri aldıklarında başarılı sayılırlar.

