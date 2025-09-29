Yargıtay personel alımı sonuçları 2025: Yargıtay 174 personel alımı asil ve yedek sonuçları açıklandı mı?

Yargıtay personel alımı sonuçlarının Ekim ayının ikinci haftasında adayların erişimine açılması bekleniyor. Böylece sınav maratonunun ilk etabını geçen adaylar, son aşamada yerlerini alabilecek.
Nihai Başarı Puanı Nasıl Hesaplanacak?
Başarı sıralaması, adayların farklı kriterlerdeki performanslarının oranlanmasıyla belirlenecek.
Zabıt Katibi, Destek Personeli (Şoför, Aşçı) için nihai puan;
KPSS puanının %35'i, uygulama sınavının %35'i ve sözlü sınavın %30'u üzerinden hesaplanacak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mübaşir, Destek Personeli (Hizmetli, Temizlik Görevlisi, Garson, Bahçıvan, Bulaşıkçı) için ise nihai başarı puanı;
KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak oluşturulacak.