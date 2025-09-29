PODCAST CANLI YAYIN

Yargıtay personel alımı sonuçları 2025: Yargıtay 174 personel alımı asil ve yedek sonuçları açıklandı mı?

Yargıtay’ın personel alım sürecinde gözler artık sonuç açıklamalarına çevrildi. Yazılı sınav aşamasının ardından uygulama ve sözlü mülakatlarla devam eden süreçte adayların nihai başarı puanları belirlenerek sonuç ekranı üzerinden ilan edilecek.

Yargıtay personel alımı sonuçlarının Ekim ayının ikinci haftasında adayların erişimine açılması bekleniyor. Böylece sınav maratonunun ilk etabını geçen adaylar, son aşamada yerlerini alabilecek.

Nihai Başarı Puanı Nasıl Hesaplanacak?

Başarı sıralaması, adayların farklı kriterlerdeki performanslarının oranlanmasıyla belirlenecek.

Zabıt Katibi, Destek Personeli (Şoför, Aşçı) için nihai puan;
KPSS puanının %35'i, uygulama sınavının %35'i ve sözlü sınavın %30'u üzerinden hesaplanacak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mübaşir, Destek Personeli (Hizmetli, Temizlik Görevlisi, Garson, Bahçıvan, Bulaşıkçı) için ise nihai başarı puanı;
KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak oluşturulacak.

Asıl ve Yedek Adaylar Belirlenecek

Nihai başarı puanı en yüksek olandan başlanarak, ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday yerleştirilecek. Ayrıca ihtiyaç halinde kullanılmak üzere yeterli sayıda yedek aday listesi de oluşturulacak.

Bu aşamadan sonra gözler, Yargıtay'ın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan sonuç ekranına çevrilmiş durumda. Adayların, kendi puan durumlarını ve yerleşme hakkını buradan takip etmeleri gerekecek.

