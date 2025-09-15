GSB personel alımı sonuçları 2025 | 4.400 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

GSB 2025 personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. 9-18 Ağustos tarihleri arasında alınan başvuruların ardından toplam 4.400 kişilik kadro için değerlendirme süreci devam ediyor. Gözler şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusuna çevrildi.
GSB 4.400 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: ADAYLAR SONUÇLARI BEKLİYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen 4.400 sözleşmeli personel alımı süreci tamamlandı. 9-18 Ağustos tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Başvurular arasında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve bakım-onarım personeli kadroları yer aldı.
BAŞVURU SÜRECİ VE KADRO DAĞILIMI
GSB'nin 2025 yılı alımları kapsamında toplam 4.400 personel istihdam edilecek. Kadro ve kontenjanlar şu şekilde belirlendi:
Destek personeli (temizlik): 1. grup 1251 erkek, 2. grup 1499 kadın
Koruma ve güvenlik görevlisi:
grup 75 erkek (lisans)
grup 75 kadın (lisans)
grup 554 erkek (ön lisans)
grup 446 kadın (ön lisans)
Destek personeli (bakım-onarım tesisat): 137 erkek/kadın
Destek personeli (sıhhi tesisatçı): 143 erkek/kadın
Destek personeli (iklimlendirme personeli): 220 erkek/kadın
Bu kapsamda en yüksek kontenjan, toplam 2.750 kişiyle temizlik görevlisi pozisyonuna ayrıldı. Onu 1.150 kişiyle güvenlik görevlisi ve 500 kişiyle bakım-onarım kadroları izledi.