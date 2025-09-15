PODCAST CANLI YAYIN

GSB personel alımı sonuçları 2025 | 4.400 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) 2025 yılı için gerçekleştirdiği 4.400 sözleşmeli personel alımı sürecinde başvurular tamamlandı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve bakım-onarım personeli pozisyonlarına başvuran binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

GSB personel alımı sonuçları 2025 | 4.400 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

GSB 2025 personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. 9-18 Ağustos tarihleri arasında alınan başvuruların ardından toplam 4.400 kişilik kadro için değerlendirme süreci devam ediyor. Gözler şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusuna çevrildi.

GSB 4.400 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: ADAYLAR SONUÇLARI BEKLİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen 4.400 sözleşmeli personel alımı süreci tamamlandı. 9-18 Ağustos tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Başvurular arasında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve bakım-onarım personeli kadroları yer aldı.

BAŞVURU SÜRECİ VE KADRO DAĞILIMI

GSB'nin 2025 yılı alımları kapsamında toplam 4.400 personel istihdam edilecek. Kadro ve kontenjanlar şu şekilde belirlendi:

  • Destek personeli (temizlik): 1. grup 1251 erkek, 2. grup 1499 kadın

  • Koruma ve güvenlik görevlisi:

      1. grup 75 erkek (lisans)

      1. grup 75 kadın (lisans)

      1. grup 554 erkek (ön lisans)

      1. grup 446 kadın (ön lisans)

  • Destek personeli (bakım-onarım tesisat): 137 erkek/kadın

  • Destek personeli (sıhhi tesisatçı): 143 erkek/kadın

  • Destek personeli (iklimlendirme personeli): 220 erkek/kadın

Bu kapsamda en yüksek kontenjan, toplam 2.750 kişiyle temizlik görevlisi pozisyonuna ayrıldı. Onu 1.150 kişiyle güvenlik görevlisi ve 500 kişiyle bakım-onarım kadroları izledi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru süreci sona ermesine rağmen, GSB personel alımı sonuçları henüz ilan edilmedi. Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamada sonuçların isim listesi ve sorgulama ekranı duyurulacak. Adayların sonuçlara erişim sağlayabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ve duyuru ekranını takip etmesi gerekiyor.

