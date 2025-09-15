GSB personel alımı sonuçları 2025 | 4.400 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru süreci sona ermesine rağmen, GSB personel alımı sonuçları henüz ilan edilmedi. Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamada sonuçların isim listesi ve sorgulama ekranı duyurulacak. Adayların sonuçlara erişim sağlayabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ve duyuru ekranını takip etmesi gerekiyor.