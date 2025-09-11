Milli Saraylar İdaresine 230 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? İşte şartları...

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı , 230 yeni personel alımı için başvuru şartlarını duyurdu. KPSS şartı arayan adaylarda, başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapabilecek. Peki Milli Saraylar personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte başvuru ekranı.

Şahsen, posta ya da kargo yoluyla gerçekleştirilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Belirtilen tarihler içinde çevrim içi başvuru sürecini tamamlamayan adayların müracaatları geçersiz sayılacak.

Milli Saraylar İdaresi personel alımı için başvurular 10 – 21 Eylül 2025 tarihleri arasında yalnızca çevrim içi olarak kabul edilecek. Adaylar, müracaatlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformu üzerinden yapabilecek.

AA

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuracak adaylarda aranan genel nitelikler şu şekilde sıralandı:

◾657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen memuriyet şartlarını karşılamak,

◾18 yaşını doldurmuş olmak,

◾Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

◾Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç),

◾Kamu görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

◾Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli ya da askerlikle ilişiği bulunmamak,

◾Görev yapmaya engel teşkil edecek bir akıl hastalığının bulunmaması.

Başvuru şartları ve kontenjan bilgisi için tıklayınız.