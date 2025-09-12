PODCAST CANLI YAYIN

Bekçi alımı ilanları dört gözle beklenmeye devam ediyor. Binlerce adayın merakla beklediği Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımlarında 2024 yılı sessiz geçerken, tüm gözler 2025 yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek duyuruya çevrildi. Henüz resmi bir ilan yayımlanmasa da adaylar hazırlıklarını son alımdaki başvuru koşullarına göre yapıyor. Peki EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev almak isteyen binlerce vatandaş, 2025 yılında yapılması beklenen alımlara ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdı. 2024 yılında herhangi bir bekçi alım ilanı yayımlanmaması, beklentilerin 2025 yılına yönelmesine neden oldu. Adaylar, başvuru tarihlerini ve koşullarını öğrenmek için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nin resmi kanallarını yakından takip ediyor.

En son bekçi alımı 2023 yılı Haziran ayında yapılmış ve 26 ilde toplam 1.250 adayın istihdamı sağlanmıştı. Bu nedenle yeni bir alım duyurusuna dair beklentiler artmış durumda. Ancak şu an için Polis Akademisi veya EGM'den yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bekçilik Başvuru Şartları Nelerdir?

2025 yılı için henüz yeni bir ilan yayımlanmamış olsa da, adaylar için en önemli yol gösterici, 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımında adaylardan istenen şartlar oluyor. Bir sonraki alımda da benzer koşulların aranması bekleniyor. İşte 2023 alımında istenen başvuru şartları:

Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Eğitim: En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Fiziki Şartlar: En az 167 cm boyunda olmak ve beden kitle indeksinin 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olması.

Yaş Sınırı: Başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak. (2023 alımında 18.01.1993 ile 18.01.2005 tarihleri arasında doğanlar başvurabilmişti).

İkamet: Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak.

Askerlik: Başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini tamamlamış olmak.

Adli Sicil: Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almamış olmak; zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlardan hükümlü bulunmamak.

Kamu Hakları: Kamu haklarından mahrum olmamak.

Sağlık: Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık koşullarını taşımak, alkol veya uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görüyor olmamak.

Güvenlik Soruşturması: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Diğer Şartlar: Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, herhangi bir siyasi partiye üye bulunmamak ve silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli olmamak.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, fiziki yeterliliklerini ölçen parkur sınavına tabi tutulmaktadır. Süreçle ilgili tüm resmi duyurular, ilerleyen dönemlerde yine Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Bekçilik Parkur Sınavı Neleri İçeriyor?

Bu parkur, adayın çabukluğunu, kuvvetini ve koordinasyonunu ölçmeyi amaçlar. Etaplar genellikle şunlardır:

Başlangıç ve Sıçrama Etabı: Parkur, bir başlangıç çizgisinden başlar. Aday, belirli bir mesafede bulunan sıçrama tahtası üzerinden ileriye doğru sıçrayarak ilk etaba geçer.

Lastik İçinden Geçme Etabı: Yere dizilmiş olan genellikle 6 adet otomobil lastiğinin içinden, her bir ayağını bir lastiğe basacak şekilde seri bir şekilde geçer.

Ağırlık Taşıma Etabı: Bu etapta aday, her bir eline belirli ağırlıkta (genellikle 15'er kg'lık) iki dambıl alır. Bu ağırlıklarla belirli bir mesafedeki dubanın etrafından dönerek başlangıç noktasına geri döner ve ağırlıkları bırakır. Ağırlıkları taşırken düşürmek veya yere bırakmak hatadır.

Sağlık Topu Dokunma Etabı: Birbirinden belirli bir mesafede bulunan iki sağlık topu arasında mekik koşusu yaparak her bir topa üçer kez dokunur.

Takla Atma Etabı: Yere serilmiş bir minder üzerinde öne doğru düz bir takla atar.

Slalom Koşusu Etabı: Genellikle 6 adet dikey çubuğun (slalom çubuğu) arasından zikzak çizerek koşar. Çubukları devirmemek önemlidir.

Engel Etabı: Farklı yüksekliklerdeki engellerin üstünden atlayarak ve altından geçerek etabı tamamlar. Genellikle birkaç engelden oluşur.

Bitiş Koşusu: Son engelden sonra bitiş çizgisine doğru depar atarak parkuru tamamlar ve süresini durdurur.

Puanlama ve Değerlendirme:

Parkuru tamamlama süresi, adayın bu aşamadaki puanını belirler. Örneğin, 40 saniye ve altında tamamlayan bir aday tam puan (100) alırken, süre uzadıkça alınacak puan düşer. Belirlenen azami sürenin (örneğin 50 saniye) üzerinde tamamlayan adaylar ise başarısız sayılır ve elenir.

