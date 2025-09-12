Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev almak isteyen binlerce vatandaş, 2025 yılında yapılması beklenen alımlara ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdı. 2024 yılında herhangi bir bekçi alım ilanı yayımlanmaması, beklentilerin 2025 yılına yönelmesine neden oldu. Adaylar, başvuru tarihlerini ve koşullarını öğrenmek için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi 'nin resmi kanallarını yakından takip ediyor.

En son bekçi alımı 2023 yılı Haziran ayında yapılmış ve 26 ilde toplam 1.250 adayın istihdamı sağlanmıştı. Bu nedenle yeni bir alım duyurusuna dair beklentiler artmış durumda. Ancak şu an için Polis Akademisi veya EGM'den yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bekçi alımı yapılacak mı? EGM ve Polis Akademisi açıklama yaptı mı?

Bekçilik Başvuru Şartları Nelerdir?

2025 yılı için henüz yeni bir ilan yayımlanmamış olsa da, adaylar için en önemli yol gösterici, 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımında adaylardan istenen şartlar oluyor. Bir sonraki alımda da benzer koşulların aranması bekleniyor. İşte 2023 alımında istenen başvuru şartları:

Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Eğitim: En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Fiziki Şartlar: En az 167 cm boyunda olmak ve beden kitle indeksinin 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olması.

Yaş Sınırı: Başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak. (2023 alımında 18.01.1993 ile 18.01.2005 tarihleri arasında doğanlar başvurabilmişti).