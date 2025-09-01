2025 Bekçi Alımı Ne Zaman? Çarşı ve Mahalle Bekçisi Başvuru Şartları ve Tarihi

2025 yılı bekçi alımı ilanı için gözler Polis Akademisi ve EGM'ye çevrildi. Henüz resmi açıklama yapılmazken, adaylar başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. En az lise mezunu olma, belirli boy ve kilo kriterlerini sağlama gibi şartların bu yılki alımlarda da geçerli olması bekleniyor.