2025 Bekçi Alımı Ne Zaman? Çarşı ve Mahalle Bekçisi Başvuru Şartları ve Tarihi

2025 yılı bekçi alımı ilanı için gözler Polis Akademisi ve EGM'ye çevrildi. Henüz resmi açıklama yapılmazken, adaylar başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. En az lise mezunu olma, belirli boy ve kilo kriterlerini sağlama gibi şartların bu yılki alımlarda da geçerli olması bekleniyor.
2025 BEKÇİ ALIMI AÇIKLANDI MI?
-
Henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2025 yılına dair bekçi alımına ilişkin herhangi bir ilan resmi olarak yayımlanmadı.
-
2024 yılında bekçi alımı yapılmamıştı; son alım 2023 yılında, 26 ilde toplam 1.250 kişi için gerçekleştirilmişti.
İLERLEYEN SÜREÇTE NE BEKLENİYOR?
-
Bazı kaynaklara göre 2025 yılında 10.000 üzerinde bekçi alımı yapılması gibi bir beklenti mevcut. Henüz bu bilgi resmi kurumlar tarafından doğrulanmadı.
-
Duyuru tarihi konusunda spekülasyonlar da var; genellikle ilanlar Haziran–Temmuz aylarında yayınlansa da, bu yıl ilanların Eylül veya Ekim aylarında çıkabileceği öngörülüyor.
BEKLENTİLER VE OLASI TARİH
Bazı uzmanlar 2025 yılı içinde 10 binin üzerinde bekçi alımı yapılabileceğini öngörüyor. Ancak bu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmış değil. İlanın ise geçmiş yıllardaki gibi yaz aylarında değil, Eylül veya Ekim aylarında yayımlanabileceği değerlendiriliyor