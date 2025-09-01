PODCAST CANLI YAYIN

2025 Bekçi Alımı Ne Zaman? Çarşı ve Mahalle Bekçisi Başvuru Şartları ve Tarihi

Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen binlerce aday, 2025 alımlarına ilişkin duyuruyu bekliyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından şu ana kadar herhangi bir ilan yayımlanmazken, son alım 2023 yılında yapılmış ve 1.250 kişi göreve başlamıştı. Bu yıl ise 10 binin üzerinde bekçi alımı yapılabileceği konuşuluyor.

Giriş Tarihi:
2025 Bekçi Alımı Ne Zaman? Çarşı ve Mahalle Bekçisi Başvuru Şartları ve Tarihi

2025 yılı bekçi alımı ilanı için gözler Polis Akademisi ve EGM'ye çevrildi. Henüz resmi açıklama yapılmazken, adaylar başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. En az lise mezunu olma, belirli boy ve kilo kriterlerini sağlama gibi şartların bu yılki alımlarda da geçerli olması bekleniyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

2025 BEKÇİ ALIMI AÇIKLANDI MI?

  • Henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2025 yılına dair bekçi alımına ilişkin herhangi bir ilan resmi olarak yayımlanmadı.

  • 2024 yılında bekçi alımı yapılmamıştı; son alım 2023 yılında, 26 ilde toplam 1.250 kişi için gerçekleştirilmişti.

İLERLEYEN SÜREÇTE NE BEKLENİYOR?

  • Bazı kaynaklara göre 2025 yılında 10.000 üzerinde bekçi alımı yapılması gibi bir beklenti mevcut. Henüz bu bilgi resmi kurumlar tarafından doğrulanmadı.

  • Duyuru tarihi konusunda spekülasyonlar da var; genellikle ilanlar Haziran–Temmuz aylarında yayınlansa da, bu yıl ilanların Eylül veya Ekim aylarında çıkabileceği öngörülüyor.

BEKLENTİLER VE OLASI TARİH

Bazı uzmanlar 2025 yılı içinde 10 binin üzerinde bekçi alımı yapılabileceğini öngörüyor. Ancak bu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmış değil. İlanın ise geçmiş yıllardaki gibi yaz aylarında değil, Eylül veya Ekim aylarında yayımlanabileceği değerlendiriliyor

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Son yapılan 2023/1. dönem bekçi alımında adaylardan şu şartlar istenmişti:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak

  • En az 167 cm boyunda olmak

  • Beden kitle indeksi 18–27 arasında olmak

  • Başvuru yapılan ilde en az 1 yıl ikamet etmek

  • Askerlik görevini tamamlamış olmak

  • 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak

  • Adli sicil ve güvenlik soruşturmasının temiz olması

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2. etap başvuruları ne zaman? İşte 2025 yılı kadro dağılımı ve şartlarSağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2. etap başvuruları ne zaman? İşte 2025 yılı kadro dağılımı ve şartlar
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2. etap başvuruları ne zaman? İşte 2025 yılı kadro dağılımı ve şartlar
THY tecrübeli tecrübesiz kabin memuru alımı: Şartlar açıklandıTHY tecrübeli tecrübesiz kabin memuru alımı: Şartlar açıklandı
THY tecrübeli tecrübesiz kabin memuru alımı: Şartlar açıklandı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Bakan Tunç'tan af açıklaması: Herhangi bir çalışma söz konusu değil
Gözleri Karadeniz
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
Son dakika... İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
İlkay Gündoğan Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi
3 ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! Denizli, Karabük ve Kastamonu'da Yeşil Vatan savunması | 5 gözaltı
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya: 3-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
Beşiktaş Vaclav Cerny'i duyurdu! Çek yıldız İstanbul'a geliyor
MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon! Elebaşı tutuklandı bin 250 internet sitesi kapatıldı
Handikap 2 İngiltere'de! "Kral" lakaplı Kenny Alexander'a soruşturma: Aralarında Veysel Şahin de var
Özgür Özel'den Sinop'ta akıllara durgunluk veren açıklama! "Balıklar füze testinden korkuyor" | Sosyal medyada dalga konusu oldu
Başkan Erdoğan Çin'de Putin ile bir araya geldi! Gündem Ukrayna ile barış
Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
CERN'ü ifşa etmişti! ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'ten günlerdir haber alınamıyor
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi! O alanlarda park edilemeyecek
CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın cinayet soruşturması geçmişi! Görevden alınmış!
Barrack'ın "PKK" tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye'de yüksek sesle "özerklik" istedi... Kılıç kınından çıkar mı?