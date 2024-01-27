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2 şehirde 290 TYP işçi alımı yapılacak! İŞKUR'dan 27-31 Ocak arası liste geldi! Temizlikçi, özel güvenlik...

İŞKUR, iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getiren önemli bir kurum olarak görev yapıyor. Özellikle temizlik görevlisi gibi düşük eğitim seviyesine sahip bireyler için istihdam oluşturmak amacıyla çeşitli fırsatlar sunuyor. Bu sayede, işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynuyor. İŞKUR, iş arayanlar için bir dizi hizmet ve destek sunmaktadır. Bu hizmetler, iş arama sürecini kolaylaştırmak ve iş arayanların uygun iş fırsatlarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. İŞKUR'un sunduğu hizmetler arasında iş danışmanlığı, mesleki eğitim programları ve işbaşı eğitim programları bulunmaktadır.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 09:44 Güncelleme 27 Ocak 2024, 09:44
2 şehirde 290 TYP işçi alımı yapılacak! İŞKUR’dan 27-31 Ocak arası liste geldi! Temizlikçi, özel güvenlik...

İŞKUR, özel ve kamu sektörlerindeki istihdamı artırmak amacıyla 81 ilde en az ilkokul mezunu binlerce temizlik görevlisi aranıyor. Bu iş ilanları, iş arayanlar için yeni bir umut kapısı oluşturuyor. İşte detaylar ve başvuru şartları haberimizde...

2024 yılına özel olarak, Türkiye genelinde hizmet veren Kaymakamlık ve Valilikler, toplamda 290 yeni TYP personeli alımı yapacak.

Muğla TYP Personel Alım İlanları:

Muğla Merkez:

Alım Sayısı: 10 Kişi

İş İlanı No: 317379

Ula:

Alım Sayısı: 5 Kişi

İş İlanı No: 317487

Menteşe:

Alım Sayısı: 10 Kişi

İş İlanı No: 317486

Marmaris:

Alım Sayısı: 45 Kişi

İş İlanı No: 317380

Sedikemer:

Alım Sayısı: 5 Kişi

İş İlanı No: 317381

Dalaman:

Alım Sayısı: 5 Kişi

İş İlanı No: 317382

Kavaklıdere:

Alım Sayısı: 5 Kişi

İş İlanı No: 317383

Köyceğiz:

Alım Sayısı: 5 Kişi

İş İlanı No: 317384

Mersin TYP Personel Alım İlanları:

Mezitli:

Alım Sayısı: 150 Kişi

İş İlanı No: 317477

Gülnar:

Alım Sayısı: 50 Kişi

İş İlanı No: 317479

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Toplum Yararına Program (TYP): İstihdam ve Sosyal Yardım Programı

Türkiye'de afet, salgın, acil durum dönemleri ve diğer mücbir sebeplerde, kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsiz bireylerin çalışma alışkanlıklarını sürdürmelerini sağlamak ve geçici gelir desteği sunmak üzere uygulanan Toplum Yararına Program (TYP), İŞKUR ve kamu kurumları işbirliğiyle düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında yer almaktadır.

TYP Uygulama Durumları:

Afet

Salgın

Acil Durum

Diğer Mücbir Sebepler

Sosyal Kriz

Katılım Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR'a kayıtlı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında SGK'ya bildirilmemiş olmak

Emekli veya malul aylığı almamak

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)

Katılımcı Seçimi: Katılımcı seçimi, noter kurası, liste yöntemi, yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste yöntemi gibi çeşitli yöntemlerle yapılır. Özel politika gruplarına öncelik verilir. Bu gruplar arasında kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede yaralananlar bulunmaktadır.

Başvuru ve Katılım Bilgileri:

TYP başvurusu, programın düzenlendiği yerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

Aynı adreste yaşayan kişilerden yalnızca biri başvuruda bulunabilir.

Aynı adreste yaşayanların toplam geliri, belirlenen bir aylık asgari ücretin 1.5 katını aşarsa, TYP'ye katılamazlar.

Katılımcılara Yapılan Ödemeler:

Her bir katılımcıya, günlük asgari ücret miktarı ve katılım gün sayısı ile çarpım sonucu kadar ödeme yapılır.

TYP Uygulama Süresi ve Haftalık Yararlanma Süresi:

TYP uygulama süresi en fazla 6 aydır.

Haftalık yararlanma süresi 45 saattir.

Katılımcının Yararlanma Süresi Sınırlamaları:

Bir kişi, hayatı boyunca 27 Eylül 2017 tarihinden sonra toplamda en fazla 9 ay süreyle TYP'den yararlanabilir.

Katılımcı Hakları ve Yasaklılık Durumları:

Katılımcılar, belirli şartlar altında TYP süresince 5 gün ücretsiz izin kullanabilir.

Mazeretsiz ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, belirli sürelerle yeni bir TYP'ye başvuramazlar.

Yüklenici Sorumlulukları:

Yüklenici, katılım şartları ve diğer şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden sorumludur.

Yüklenici, vergi ve sosyal güvenlik ödemelerini yapmazsa, süreli ihtar alır ve belirli bir süre içinde ödemeleri yapmazsa yasaklılık uygulanır.

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