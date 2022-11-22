Boğaziçi Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 21 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin büro personeli, mühendis, mimar, tekniker, programcı ve kütüphaneci olarak görev yapacağı da açıklandı.

İnternet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

ARANAN ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

*Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

*Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak,

*Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak,

*Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,

*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

*Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak,

*Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak,

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