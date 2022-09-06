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    • Memur
    • 06.09.2022 15:30
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    • 06.09.2022 15:30
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    Amasya Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Amasya Üniversitesi 4 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Amasya Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

    Amasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve "Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi "ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve detaylı bilgilere https://www.amasya.edu.tr/ web sayfasında yer verilmiştir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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