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    • Memur
    • 10.08.2022 18:29
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    • 10.08.2022 18:29
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    Yalova Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Yalova Üniversitesi 4 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Yalova Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

    Yalova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Yalova Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    1- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
    2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
    3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
    4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
    5- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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