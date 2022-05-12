Amasya Üniversitesi 52 öğretim üyesi alımı yapacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 52 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Amasya Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

1- Profesör kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1adet dosya, 6 adet CD ortamında hazırlayarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Doçent kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 4 adet CD ortamında hazırlayarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 4 adet CD ortamında hazırlayarak ilgili birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler.

6- Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

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