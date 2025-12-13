PODCAST CANLI YAYIN

4 aydır yoğun bakımda: İbrahim Yıldız’ın ablasından yeni açıklama

Şiddetli rüzgarda devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız’ın yoğun bakım süreci devam ediyor. Dört aydır tedavisi süren genç oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ablası Ela Altınay’dan duygusal bir açıklama geldi.

4 aydır yoğun bakımda: İbrahim Yıldız’ın ablasından yeni açıklama

"Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Duy Beni" gibi yapımlarla tanınan oyuncu İbrahim Yıldız, 15 Ağustos'ta İstanbul Kartal'da yaşanan talihsiz bir kazada ağır yaralanmıştı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağacın altında kalan Yıldız, olayın ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Kaza Anı

Olay, 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana geldi. Yola savrulan plastik bir tabureyi yakalamak isteyen 27 yaşındaki oyuncu, rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak devrilen ağacın altında kaldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Yıldız'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.

"İyileştiğine İnanıyorum"

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren İbrahim Yıldız'ın ablası Ela Altınay, kazanın üzerinden dört ay geçmesiyle birlikte duygularını paylaştı.

Altınay, "Bugün, 4 ay bitti. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun. Seni çok sevdiğimi yüzüne söyleyip, sıkı sıkı sarılmak istiyorum. İnanıyorum iyileşiyorsun. Tez zamanda kalıcı şifalarla aramıza döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncunun yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, ailesi ve sevenleri iyi haber beklemeyi sürdürüyor.

