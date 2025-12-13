4 aydır yoğun bakımda: İbrahim Yıldız’ın ablasından yeni açıklama

"Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Duy Beni" gibi yapımlarla tanınan oyuncu İbrahim Yıldız, 15 Ağustos'ta İstanbul Kartal'da yaşanan talihsiz bir kazada ağır yaralanmıştı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağacın altında kalan Yıldız, olayın ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.