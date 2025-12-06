Serenay Sarıkaya’nın gözlüğü sosyal medyayı salladı: Fiyatı şoke etti
Serenay Sarıkaya sosyal medyada yeni gözlüğüyle dikkat çekti. Hem şekli hem de fiyatıyla dikkat çeken güneş gözlüğü kısa sürede gündem oldu.
Attığı her adımla dikkat çeken Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyaya bir süre ara veren 33 yaşındaki oyuncu, "Yeniden iş başında" notuyla paylaştığı kareleriyle takipçilerinin ilgisini çekti.
Sarıkaya'nın yeni paylaşımında güneş gözlüğü ilgi odağı oldu ve sosyal medya kullanıcıları gözlüğü farklı şekillerde yorumladı.
Sosyal medyada yapılan "Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor" ve "Kaynakçı gözlüğü de olabilir" gibi esprili yorumlar dikkat çekti.
Fiyatı Dudak Uçuklattı 💸
Gözlüğün markası ve tasarımı kadar fiyatı da gündeme geldi. Serenay Sarıkaya'nın taktığı gözlüğün fiyatının 27 bin lira olduğu öğrenildi. Bu detay, paylaşımı daha da konuşulur hale getirdi.
