Bade İşçil’den şaşırtan itiraf: Kadınlar beni dışlıyor

Kaynak: Sosyal medya Andaç Haznedaroğlu'nun gösterdiği desteğin o dönem kendisine ilginç geldiğini belirten İşçil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınların kıskançlık yaptığını söylemek istemem ama dışlanma, diskalifiye edilme gibi durumlar yaşadım. O yüzden bir kadın bana bunları söyleyince değişik geldi"

Kaynak: Sosyal medya "Daha Çok Erkeklerle Arkadaşlık Edebiliyordum" Ünlü oyuncu, "Ben daha çok erkeklerle arkadaşlık edebiliyordum. Bir kadın grubuna girdiğimde birdenbire herkes soğuk davranmaya başlıyordu" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçen İşçil, "Hepsi yakışıklı, onlarla oynamak nasıldı?" sorusuna "Hepsi profesyonel zaten. Tamamen toy zamanlarım olmasına rağmen sağ olsunlar beni yadırgamadılar" yanıtını verdi.

Kaynak: Sosyal medya İşçil, Ezel dizisiyle ilgili ise şunları söyledi: "Güzel bir ekipti. Bizim zamanımızda saat dilimi de yoktu. Kenan'ın karavanda yatmak zorunda kaldığı zamanlara ben çok üzülürdüm. Bitmek bilmezdi iş. Biz ertesi gün gelirdik, orada yatmış kalkmış, işe devam ediyor. Kolay olmuyor bazı şeyler. 'Ezel' benim için milat gibi. Aydınlanma dönemine geçiş yaptığım bir iş gibiydi. Şimdilerde 'Ezel' gibi bir iş güzel olurdu aslında. Öyle şeyleri seviyorum ben"