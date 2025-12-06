PODCAST CANLI YAYIN

Bade İşçil’den şaşırtan itiraf: Kadınlar beni dışlıyor

Bade İşçil, güzel olduğu için sosyal ortamlarda kadınlar tarafından dışlandığını açıkladı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, samimi itiraflarıyla dikkat çekti. İşçil, “Kadınlar kıskanıyor demek istemem ama dışlanma durumları yaşadım” dedi.

Giriş Tarihi:
Ekranlardan bir süredir uzak olan Bade İşçil, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. "Kadınlar kıskanıyor demek istemem ama dışlanma durumları yaşadım" sözleriyle dikkat çeken oyuncu, kariyerindeki dönüm noktalarından da bahsederek, "'Ezel' benim için milat gibiydi" dedi.

Saba Tümer'in programına konuk olan oyuncu, güzel olduğu için kadınlar tarafından sosyal ortamlarda dışlandığını anlattı. Ünlü oyuncu, babasının da güzelliği nedeniyle sektöre adım atarken endişe duyduğunu söyleyerek "Sunuculuğa bir şey demedi ama dizi teklifleri gelince 'Aman bir şey olur' diye düşündü. Bu yüzden dizi görüşmelerine benimle birlikte geliyordu" ifadelerini kullandı.

'Gülpare' dizisi için yönetmen Andaç Haznedaroğlu ile yaptığı görüşmenin kariyerinde dönüm noktası olduğunu dile getiren İşçil, "Bende ışık olduğunu söyleyip yardımcı olacağını belirtti. Onun sayesinde oyunculuğa başladım" diye konuştu.

Andaç Haznedaroğlu'nun gösterdiği desteğin o dönem kendisine ilginç geldiğini belirten İşçil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınların kıskançlık yaptığını söylemek istemem ama dışlanma, diskalifiye edilme gibi durumlar yaşadım. O yüzden bir kadın bana bunları söyleyince değişik geldi"

"Daha Çok Erkeklerle Arkadaşlık Edebiliyordum"

Ünlü oyuncu, "Ben daha çok erkeklerle arkadaşlık edebiliyordum. Bir kadın grubuna girdiğimde birdenbire herkes soğuk davranmaya başlıyordu" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçen İşçil, "Hepsi yakışıklı, onlarla oynamak nasıldı?" sorusuna "Hepsi profesyonel zaten. Tamamen toy zamanlarım olmasına rağmen sağ olsunlar beni yadırgamadılar" yanıtını verdi.

İşçil, Ezel dizisiyle ilgili ise şunları söyledi: "Güzel bir ekipti. Bizim zamanımızda saat dilimi de yoktu. Kenan'ın karavanda yatmak zorunda kaldığı zamanlara ben çok üzülürdüm. Bitmek bilmezdi iş. Biz ertesi gün gelirdik, orada yatmış kalkmış, işe devam ediyor. Kolay olmuyor bazı şeyler. 'Ezel' benim için milat gibi. Aydınlanma dönemine geçiş yaptığım bir iş gibiydi. Şimdilerde 'Ezel' gibi bir iş güzel olurdu aslında. Öyle şeyleri seviyorum ben"

Tepki Çeken 'Fakir Tipi' Açıklaması

Bade İşçil, program sırasında da "Tipim fakir olmaya müsait değil" sözlerine açıklık getirdi: "Magazin sözlerimizi alıp bambaşka bir şeye dönüştürebiliyor. Dünyada insanları canavara bile dönüştürebiliyorlar. Fakirin tipi nedir zaten onu da bilmiyorum. Nebahat Çehre yıllar oldu böyle bir açıklama yapmış. 'Yıllardır bana fakir rolleri gelmiyor' gibi bir sitemde bulunmuş. Bana da sordular Nişantaşı'nda; 'Nebahat Hanım böyle demiş, siz de zengin rollerinde oynuyorsunuz. Böyle mi düşünüyorsunuz' diye. 'Evet bana da gelmiyor. Zengin rolleri geliyor' dedim. 'Sizce neden gelmiyor' diye sorulunca da artık 'tipim müsait değil' diye yanıt verdim"

