Bertuğ Yıldırım’dan Boğaz’da sürpriz evlilik teklifi!
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli sevgilisi Oriana Correia Gomes’e İstanbul Boğazı’nda romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Genç çiftin mutluluğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bir dönem Ala Tokel ile yaşadığı ilişkisiyle gündeme gelen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, bu kez bambaşka bir haberle magazin manşetlerinde. Yıldırım, kalbini 24 yaşındaki Portekizli model Oriana Correia Gomes'e kaptırdı. İkilinin ilişkisini ilk kez Temmuz ayında sosyal medyada paylaştıkları karelerle duyurdu.
💍Boğaz'da Romantik Teklif
Sürpriz ilişkilerine hız kesemeden devam eden ünlü çifttin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Yıldırım'ın, yeni sevgilisi Portekizli model Oriana Correia Gomes'e Boğaz'da romantik bir evlilik teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.
İstanbul Boğazı'nda özel bir teknede gerçekleşen romantik teklif sırasında, çiftin mutluluğu fotoğraflara yansıdı. Teklifin ardından kesilen pasta ve yüzlerinden düşmeyen gülümsemeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından "evet"in işareti olarak yorumlandı.
💖 Takipçiler Çiftin Heyecanına Ortak Oldu
Romantik teklif sonrası hayranlar, genç çiftin düğün planlarını merakla beklemeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan kareler, Bertuğ Yıldırım ve Oriana'nın ilişkisine dair yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Çiftin mutluluğu, kısa sürede magazin gündeminde de üst sıralara yükseldi.
👑 Oriana Correia Gomes: Avrupa'nın Tanınan Modeli
Miss Universe Spain yarışmasında finalist olan Oriana, modellik kariyeri ve podyum başarılarıyla Avrupa'da tanınan bir isim. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ve etkinliklerle büyük bir takipçi kitlesi bulunan genç model, Bertuğ Yıldırım ile aşkını da gözler önüne seriyor.