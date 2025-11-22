Bertuğ Yıldırım’dan Boğaz’da sürpriz evlilik teklifi!

Romantik teklif sonrası hayranlar, genç çiftin düğün planlarını merakla beklemeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan kareler, Bertuğ Yıldırım ve Oriana'nın ilişkisine dair yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Çiftin mutluluğu, kısa sürede magazin gündeminde de üst sıralara yükseldi.

Kaynak: Sosyal medya

👑 Oriana Correia Gomes: Avrupa'nın Tanınan Modeli

Miss Universe Spain yarışmasında finalist olan Oriana, modellik kariyeri ve podyum başarılarıyla Avrupa'da tanınan bir isim. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ve etkinliklerle büyük bir takipçi kitlesi bulunan genç model, Bertuğ Yıldırım ile aşkını da gözler önüne seriyor.