Yılmaz Morgül’den yapay zeka protestosu: Kostümü ve pankartı dikkat çekti

"Türkiye Dünya Yapay Zekaya Hayır" pankartıyla kamera karşısına geçen ve iskelet kostümüyle dikkat çeken Morgül, "İnsan aklıyla teknolojiyi farkındalıklarını hiçe sayarak adeta kendini yok ediyor" dedi.

Kaynak: Sosyal medya

Morgül, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Zeka mantık çerçevesinde insani karakteri unutmadan topluma zarar vermemelidir. Tıp alanında robotik çalışmaların ışığında yine insanlığa hizmet etmeyi hedeflemelidir. Teknoloji devleri ülkeler yapay zeka konusunda çalışmalarını asgari düzeye indirmemelidirler. Zira insanı insanlığı bekleyen en büyük tehlike olacaktır. Sanatın sanatkarın hayatını dünyasını altüst edecektir. Kötü kullanımlarla en büyük düşmanı olacak bütün dünyanın ve de insanlığın"