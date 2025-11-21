Yılmaz Morgül’den yapay zeka protestosu: Kostümü ve pankartı dikkat çekti
Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan şarkıcı Yılmaz Morgül’den dikkat çeken bir hamle daha geldi. Ünlü şarkıcı, yapay zekaya dair bir paylaşımda bulundu ve kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Yapay zekayı protesto eden Morgül’ün iskelet kostümü ve pankartı çok konuşuldu.
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.
Survivor'a katıldığı dönemde de epey konuşulan ünlü isimden dikkat çeken bir hamle daha geldi. Ünlü şarkıcı, yapay zekaya dair bir paylaşımda bulundu ve kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.
Yapay zekayı protesto eden Morgül'ün iskelet kostümü ve pankartı gündem oldu.
"Türkiye Dünya Yapay Zekaya Hayır" pankartıyla kamera karşısına geçen ve iskelet kostümüyle dikkat çeken Morgül, "İnsan aklıyla teknolojiyi farkındalıklarını hiçe sayarak adeta kendini yok ediyor" dedi.
Morgül, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Zeka mantık çerçevesinde insani karakteri unutmadan topluma zarar vermemelidir. Tıp alanında robotik çalışmaların ışığında yine insanlığa hizmet etmeyi hedeflemelidir. Teknoloji devleri ülkeler yapay zeka konusunda çalışmalarını asgari düzeye indirmemelidirler. Zira insanı insanlığı bekleyen en büyük tehlike olacaktır. Sanatın sanatkarın hayatını dünyasını altüst edecektir. Kötü kullanımlarla en büyük düşmanı olacak bütün dünyanın ve de insanlığın"
Ünlü şarkıcının paylaşımı, sosyal medyayı da ikiye böldü. Kimisi ünlü "Çok doğru" diyerek destek verirken kimisi Morgül'ün açıklamasına katılmadığını dile getirdi.