PODCAST CANLI YAYIN

Yasemin Şefkatli geceyi hastanede geçirdi: Zehirlendim!

İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Yasemin Şefkatli, zehirlenme nedeniyle geceyi hastanede geçirdiğini duyurdu. Şefkatli’nin yorgun hali takipçilerini endişelendirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yasemin Şefkatli geceyi hastanede geçirdi: Zehirlendim!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi. İkiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile yoğun bir tempoda hayatına devam eden Şefkatli, geceyi hastanede geçirdiğini belirtti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Instagram hikayesinde yorgun halini paylaşan ünlü isim, "Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şefkatli’den korkutan paylaşım

Geceyi hastanede geçirip sabahına çocuklarının programını da aksatmayan Şefkatli'nin görüntüsü kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşlik kazanacak"
PKK'lı Ümit'ten "siyasi" çıkış! "C-130" fitnesi: Terör baronları kimin sözcülüğünü yapıyor?
Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı
Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?
Böcek ailesinin ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı! İl Tarım Müdürlüğü açıkladı: "Yiyeceklerde uygunsuz madde yok"
Washington-Moskova hattında gizli görüşme! 28 maddede Ukrayna
Paradan kule skandalında dava ertelendi! CHP'nin şaibeli il binası müsadere edilecek mi?
4 yıl sonra Müge Anlı’da ortaya çıktı: Emrah Elveren’in katili arkadaşı çıktı!
İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Bakan Ali Yerlikaya polisler için müjdeli haberi paylaştı! İkinci şark görevi zorunluluğu kaldırıldı
Melania Trump’tan Selman’a özel jest! 3 bin 350 dolarlık zümrüt elbisesi gündem oldu
Bakan Yumaklı'dan Böcek ailesi açıklaması | "Zirai ilaçlar reçete ile satılacak"
Kurak hava etkisi sürüyor: MGM'den 60 KM fırtına uyarısı! Beklenen yağışlar ne zaman görülecek?
Kahvenin içine deterjan! İçeceği hazırlayan kadının ifadesi ortaya çıktı
Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı
Asgari ücrete azami artış! Milyonların kazancı nasıl değişecek? Masada 4 formül var
İstanbul'da 1 dilim limona 10 TL yazan işletmeye ceza yağdı
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar'ın eşi de çok ünlü!