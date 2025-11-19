Yasemin Şefkatli geceyi hastanede geçirdi: Zehirlendim!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi. İkiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile yoğun bir tempoda hayatına devam eden Şefkatli, geceyi hastanede geçirdiğini belirtti.
Instagram hikayesinde yorgun halini paylaşan ünlü isim, "Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.
Şefkatli’den korkutan paylaşım
Geceyi hastanede geçirip sabahına çocuklarının programını da aksatmayan Şefkatli'nin görüntüsü kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.