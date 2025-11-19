Yasemin Şefkatli geceyi hastanede geçirdi: Zehirlendim!

İdo Tatlıses 'in eşi Yasemin Şefkatli , sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi. İkiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile yoğun bir tempoda hayatına devam eden Şefkatli, geceyi hastanede geçirdiğini belirtti.

Kaynak: Sosyal medya

Instagram hikayesinde yorgun halini paylaşan ünlü isim, "Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.