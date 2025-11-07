PODCAST CANLI YAYIN

Sosyete bu olayı konuşuyor! Caroline Koç eşinin anısına düzenlenen törene sevgilisiyle katıldı

'Mustafa V. Koç Spor Ödülü' törenine, Caroline Koç damga vurdu. Davetliler, gece boyunca Caroline Koç'un rahmetli eşi adına düzenlenen törene sevgilisi Kamil Tatari'yi getirmesini konuştu.

Mustafa V. Koç 2016 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda etmişti. Eşi Caroline Koç, eşinin adını yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenleme kararı almıştı. Bu kapsamda gerçekleştirilen Mustafa V. Koç Spor Ödülü töreni önceki akşam yapıldı.

EN İLGİNÇ DAVETLİ
Gecenin ev sahipliğini üstlenen Caroline Hanım'ın davet ettiği isimlerden biri de sevgilisi Kamil Tatari'ydi. İşadamını gecede görenler, gözlerine inanamadı. Sosyetik davetliler gece boyunca eşinin adına düzenlenen törene sevgilisini davet eden Caroline Koç'u konuştu.

Caroline Koç'un sevgilisi Kamil Tatari (solda) törene Koç'un kız kardeşi Christina Giraud ile geldi. (SABAH)Caroline Koç'un sevgilisi Kamil Tatari (solda) törene Koç'un kız kardeşi Christina Giraud ile geldi. (SABAH)

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt şu ifadeleri kullandı:

Önceki akşam, merhum Mustafa V. Koç anısına düzenlenen 'Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün dokuzuncusu sahiplerini buldu. Eşi Caroline Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine katılanlar arasında bir davetli vardı ki, görünce çok şaşırdım. Sözünü ettiğim davetli Kamil Tatari. Bilenler bilir, bilmeyenler için söyleyeyim; Kamil Tatatiri, Caroline Koç'un sevgilisi. Caroline Hanım, İzmir'den hemşerisi olan Kamil Bey ile yıllara dayanan arkadaşlıklarını 2020'de aşka dönüştürmüştü ancak ilişkisini hep gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Çiğdem Simavi (SABAH)Çiğdem Simavi (SABAH)

Ancak eşinin adına verilen ödül törenine, sevgilisini davet etmesi ilginçti doğrusu. Bu arada Kamil Bey törene, Caroline Hanım'ın kız kardeşi Christina Giraud ile birlikte geldi ve gören herkes önce gözlerine inanamadı. Zaten törende olan iş ve sosyete dünyasından davetliler, ödüller kadar, törenin bu sürpriz konuğunu konuştu. Caroline Koç'un Kamil Tatari ile aşkına en başta kızlarından onay çıkmıştı, ardından da Koç Ailesi'nden onay çıkmış ki, Mustafa V. Koç anısına düzenlenen törene bile katılmasına izin verilmiş.

ÜÇ ÖDÜL VERİLDİ
2016'da vefat eden Mustafa V. Koç anısına bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Mustafa V. Koç Sor Ödülü töreni, yine iş, cemiyet ve spor dünyasından birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Gecenin ev sahibi Caroline Koç'un konuşmasıyla başlayan törende ödüller açıklandı.

Eşinin törenine sevgilisini getirdi (Foto Arşiv)Eşinin törenine sevgilisini getirdi (Foto Arşiv)

Bu yıl ödüller, Olimpik kategoride milli eskrimci Dr. Enver Yıldırım'a, paralimpik kategoride ise milli masa tenisçi Abdullah Öztürk'e gitti. Bu yıl ilk kez verilen 'Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü' ise olimpiyat şampiyonu efsane güreşçi Ahmet Ayık'a takdim edildi

