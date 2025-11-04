Ebru Gündeş-Murat Özdemir boşanmasında adı geçen Elif Buse Doğan’dan açıklama!

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum. Haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, 'boşanmaya sebep olduğum' yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm"