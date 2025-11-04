PODCAST CANLI YAYIN

Ebru Gündeş-Murat Özdemir boşanmasında adı geçen Elif Buse Doğan’dan açıklama!

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir’in boşanmasında adı geçen Elif Buse Doğan, ‘yasak aşk’ iddialarına bir kez daha yanıt verdi. Daha önce Instagram’dan açıklama yapan Doğan, bu kez sözlü olarak iddiaları yalanladı. İşte Elif Buse Doğan’ın o açıklaması...

Giriş Tarihi:
Ebru Gündeş-Murat Özdemir boşanmasında adı geçen Elif Buse Doğan’dan açıklama!

Şarkıcı Elif Buse Doğan, Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in boşanmasında rolü olduğu iddiaları yönündeki iddialara sosyal medya üzerinden yanıt vermişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum. Haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, 'boşanmaya sebep olduğum' yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

YENİ AÇIKLAMA

Elif Buse Doğan, 2. Sayfa mikrofonlarına konuşarak yeni bir açıklamada daha bulundu.

Doğan, "Bu konuyla ilgi Instagram'dan açıklama yaptım. Yaklaşık 20 gündür tanıştığım biri öyle yazılanlar gibi durumlar söz konusu değil. Bu konuyla ilgi çok konuşulacak bir şey yok" dedi.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

NE OLMUŞTU?

Ünlü sanatçı, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Gündeş, sosyal medya hesabından evliliğini noktalama kararı aldığını açıkladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Komisyonun İmralıya gitmesi süreci güçlendirir | Cumhur İttifakı tam gaz devam!
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
Borsa İstanbul
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Selahattin Demirtaş" çıkışı: Tahliyesi hayırlara vesile olur
İstanbul'un kabine İBB eziyeti! Yıkılan otopark yapılmadı Mercan esnafı isyan etti
Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur... CHP'nin şaibeli kurultaya ilişkin ceza davası ertelendi
D&R
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Yazılı açıklama geldi | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Harper’s Bazaar Women Of The Year 2025 Ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın güçlü kadınları...
Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 ile sağanak alarmı! Fırtına, pus, şimşek... Kuvvetli geliyor! Hava 4 derece soğuyacak
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Reha Muhtar'ın ilk vukuatı değil! THY'nin Bodrum seferinde rezalet çıkardı
Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın'ın Başkan Adalı'ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim
Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu