Kuruluş Orhan oyuncularından açıklamalar: Kostümden mekana her şey çok büyüleyici

Dizide Kara Halil karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Can Atak hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Diziye hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden başarılı oyuncu çok kısa sürede tüm eğitimlere alıştığını ifade etti.

Kaynak: atv "USTA İSİMLERLE BERABERİZ" Başarılı oyuncu Can Atak "Çok usta isimlerle beraberiz" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizide canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Can Atak: "Hem savaşçı hem de siyasi yönü olan ve Orhan Bey'in en yakınındaki adam" sözleriyle karakteriyle ilgili ipuçları da verdi. Başarılı oyuncu açıklamalarını "Her açıdan heyecanlı bir sezon bekliyor izleyiciyi" sözleriyle noktaladı.