İrem Helvacıoğlu’nun eşi Ural Kaspar kaza sonrası çirkin paylaşımı ifşa etti: Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden...

Kaynak: Sosyal medya Bir kullanıcı, Kaspar için "Korkunç bir olay ya... Dünden beri etkisinden çıkamadım. Bu kadın evlendiğinden beri normal bir şeyler yaşamıyor. Bence hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Ural Kaspar ise söz konusu paylaşımı ifşa ederek sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Kendisi için bu sözleri sarf eden kişi için dava açacağını söyleyen Ural Kaspar, şu ifadeleri kullandı: "Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken, hastane odasında bile şu ithamlarla karşı karşıya kalmak ve genellikle şahsıma karşı paylaşılan cümleleri okumak en basit tabiriyle çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah'a havale ediyorum. Elbette ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum"

Kaynak: Sosyal medya İşte o paylaşım...