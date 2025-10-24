PODCAST CANLI YAYIN

İrem Helvacıoğlu’nun eşi Ural Kaspar kaza sonrası çirkin paylaşımı ifşa etti: Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar, Bağdat Caddesi’nde yaşanan trafik kazasında ölümden döndü. Kazanın ardından Kaspar, kendisi hakkında sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımları ifşa ederek, “Allah’a havale ediyorum elbette ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum” dedi. İşte detaylar...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar, Bağdat Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında ölümden döndü.

Bir motosiklet, yoldaki araçlardan birine çarparak Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bir haftalık kızları Sora'nın bulunduğu yöne doğru savruldu. Kazada toplam üç kişi yaralanırken, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından sosyal medyada Ural Kaspar hakkında çirkin paylaşımlar yapılması dikkat çekti.

Bir kullanıcı, Kaspar için "Korkunç bir olay ya... Dünden beri etkisinden çıkamadım. Bu kadın evlendiğinden beri normal bir şeyler yaşamıyor. Bence hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı" ifadelerini kullandı.

Ural Kaspar ise söz konusu paylaşımı ifşa ederek sosyal medyadan tepkisini dile getirdi.

Kendisi için bu sözleri sarf eden kişi için dava açacağını söyleyen Ural Kaspar, şu ifadeleri kullandı: "Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken, hastane odasında bile şu ithamlarla karşı karşıya kalmak ve genellikle şahsıma karşı paylaşılan cümleleri okumak en basit tabiriyle çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah'a havale ediyorum. Elbette ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum"

İşte o paylaşım...

İREM HELVACIOĞLU YAŞADIKLARINI ANLATTI

Başına 12 dikiş atılan oyuncu, bebeği kucağındayken yaşadığı kazayla ilgili şunları söyledi: "Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada Sora kucağımdaydı; onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti"

