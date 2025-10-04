PODCAST CANLI YAYIN

Beyninde kitle tespit edilmişti! 12 kilo veren Lara son sağlık durumunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Lara, beyninde tespit edilen kitle sonrası zorlu bir sağlık sürecine girdi. Dualarla destek isteyen sanatçı, saha sonra yaptığı açıklamada kitlenin iyi huylu olduğunu açıklayarak umut verdi. Açılış töreninde konuşan Lara, bu süreçte 12 kilo verdiğini belirterek “İlaç tedavim devam ediyor, ama en önemlisi sağlık” dedi.

'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi hit şarkılarla tanınan şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayarak sevenlerinden dua istemişti.

Yaşadığı zorlu süreci büyük bir metanetle karşılayan Lara, şunları söylemişti: "Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağı. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum"

Daha sonra yaptığı yeni açıklamada ise beynindeki kitlenin iyi huylu olduğu müjdesini verdi. Lara, açıklamasında "Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı zayıflık ve iştahsızlığın tedavi sürecinden kaynaklandığını öğrenen Lara, düzenli ilaç kullanımıyla tedavisine devam edeceğini belirtti.

YENİ AÇIKLAMA

Açılış törenine katılan Lara, sağlık durumuyla ilgili son bilgileri de paylaştı. Son dönemde 12-13 kilo verdiğini söyleyen şarkıcı, "Sürecimiz yine biraz devam ediyor, ilaçlarımı kullanıyorum. 12-13 kilo verdim. 4-5 gün içerisinde yine 2 kilo verdim. Sağlık her şeyden önemli" dedi.

