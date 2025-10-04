Beyninde kitle tespit edilmişti! 12 kilo veren Lara son sağlık durumunu açıkladı

'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi hit şarkılarla tanınan şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayarak sevenlerinden dua istemişti.
Yaşadığı zorlu süreci büyük bir metanetle karşılayan Lara, şunları söylemişti: "Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağı. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum"
Daha sonra yaptığı yeni açıklamada ise beynindeki kitlenin iyi huylu olduğu müjdesini verdi. Lara, açıklamasında "Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim" ifadelerini kullandı.