Arda Güler’in sevgilisi Duru Nayman’dan kariyer hamlesi!

Milli futbolcu Arda Güler’in basketbolcu sevgilisi Duru Nayman, spor alanındaki başarılarını akademik kariyerle taçlandırıyor. Barcelona’nın prestijli spor yönetimi programında yüksek lisans yapmaya başlayan Nayman, spor tutkusu ve eğitimini bir arada yürütüyor.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman, spor sahalarındaki başarısıyla dikkat çekerken, şimdi de kariyerini farklı bir alana taşıyor.

Basketboldaki performansıyla tanınan genç sporcu, Barcelona'nın prestijli spor yönetimi programına katılarak yeni bir döneme adım attı. Spor kariyerinin yanı sıra akademik hayatında da ilerleyen ve ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan Nayman, spor yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

"SPOR BÜYÜK TUTKUM"

Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü futbol kulübü Barcelona'ya ait olan Barça Innovation Hub Spor Yönetimi ve Hukuk Becerileri Yüksek Lisansı programıyla işbirliği yapan üniversitede eğitimine devam eden Duru Nayman, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Nayman, "Spor her zaman tutkumdu. Bu çift programı seçmek hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri" dedi.

Duru Nayman kimdir?

1 Şubat 2005, İstanbul doğumlu, Duru Nayman 18 yaşında. Galatasaray Kadın Basketbol takımında oynuyor. Takımda 23 numaralı forma giyen Nayman, Guard pozisyonunda görev alıyor. Nayman, geçmişte Fenerbahçe'de de oynadı.

