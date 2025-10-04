Arda Güler’in sevgilisi Duru Nayman’dan kariyer hamlesi!

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler 'in sevgilisi Duru Nayman , spor sahalarındaki başarısıyla dikkat çekerken, şimdi de kariyerini farklı bir alana taşıyor.

Basketboldaki performansıyla tanınan genç sporcu, Barcelona'nın prestijli spor yönetimi programına katılarak yeni bir döneme adım attı. Spor kariyerinin yanı sıra akademik hayatında da ilerleyen ve ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan Nayman, spor yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine başladı.