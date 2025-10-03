Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı

İngiliz şarkıcı Robbie Williams İSRAİL PROPAGANDASI Aynı saatlerde Gazze'de çocuklar açlık ve bombalarla hayatta kalmaya çalışıyordu. Robbie, " İki gündür buradayım, eve dönünce herkese İsrail'in harika olduğunu söyleyeceğim" sözleriyle adeta İsrail propagandasına soyundu.

Tüm tepkilere rağmen Robbie Williams, 7 Ekim Salı günü İstanbul'da sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Robbie Williams ve Türk asıllı eşi Ayda Field



BU KONSER İPTAL EDİLMELİ



Sosyal medyada Robbie Williams'ın İstanbul konserine tepkiler çığ gibi büyüyor. Binlerce kullanıcı, Gazze'de yaşanan soykırımı görmezden gelen Robbie'nin Türkiye'de sahneye çıkmaması gerektiğini vurgulayarak konserin iptal edilmesi çağrısında bulunuyor.