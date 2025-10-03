PODCAST CANLI YAYIN

Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı

Tel Aviv’de sahneye çıkıp “İsrail harika” diyen Robbie Williams'ın İstanbul’da konser verecek olması sosyal medyada infihal yarattı. Binlerce kullanıcı “Gazze'deki soykırım devam ederken bu şov yapılamaz” diyerek konserin iptal edilmesini istiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İngiliz şarkıcı Robbie Williams, 8 yıl aradan sonra Tel Aviv'de sahne aldı. Konser öncesinde yaptığı açıklamalarda "İsrail harika, insanların gözlerinde nezaket görüyorum" diyerek, Gazze'deki katliamı unutturmaya kalktı.

İSRAİL PROPAGANDASI

Aynı saatlerde Gazze'de çocuklar açlık ve bombalarla hayatta kalmaya çalışıyordu. Robbie, "İki gündür buradayım, eve dönünce herkese İsrail'in harika olduğunu söyleyeceğim" sözleriyle adeta İsrail propagandasına soyundu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Tüm tepkilere rağmen Robbie Williams, 7 Ekim Salı günü İstanbul'da sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

BU KONSER İPTAL EDİLMELİ

Sosyal medyada Robbie Williams'ın İstanbul konserine tepkiler çığ gibi büyüyor. Binlerce kullanıcı, Gazze'de yaşanan soykırımı görmezden gelen Robbie'nin Türkiye'de sahneye çıkmaması gerektiğini vurgulayarak konserin iptal edilmesi çağrısında bulunuyor.

WATERS YILLAR ÖNCE UYARMIŞTI

Pink Floyd'un eski solisti Roger Waters, 2015'te Robbie'ye seslenmiş, "Netanyahu'nun şovunu yapma" diyerek İsrail rejiminin kanlı yüzüne dikkat çekmişti ama Williams kulaklarını tıkamayı tercih etti.

