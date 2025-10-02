PODCAST CANLI YAYIN

Katil Netanyahu Sumud’a yönelik siyonist baskını övdü

Siyonist İsrail, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırarak onlarca gemiye saldırı düzenledi, çok sayıda sivili alıkoydu. Netanyahu ve Katz yasa dışı baskını “meşruiyet” söylemleriyle savunurken, dünya kamuoyu bir kez daha İsrail’in işgalci ve hukuk tanımaz yüzüne tanık oldu.

Siyonist İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve yıllardır süren yasa dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak, uluslararası hukuku bir kez daha çiğnedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıya uğrayan filonun amacını çarpıtarak "İsrail'in meşruiyetini ortadan kaldırmaya yönelik kampanya" olarak niteledi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Netanyahu adına yayımladığı açıklamada, filonun tamamen durdurulduğu iddia edildi.

Katil Netanyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sumud'a yönelik gerçekleştirdikleri yasa dışı baskınları överek, siyonist ordunun "önemli faaliyetleriyle onlarca geminin savaş bölgesine girmesini engellediğini ve İsrail'e yönelik bir gayrimeşrulaştırma kampanyasını püskürttüğünü" ifade etti.

SİYONİST KATZ'TAN PROVOKATİF PAYLAŞIM

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise uluslararası sularda gerçekleştirilen yasa dışı saldırıyı savunarak, yüzlerce sivili alıkoymayı ve insani yardıma el koymayı "İsrail'in güvenliği" ile gerekçelendirmeye çalıştı.

SUMUD'A SİYONİST İŞGAL

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

