Katil Netanyahu Sumud’a yönelik siyonist baskını övdü

Siyonist İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve yıllardır süren yasa dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak, uluslararası hukuku bir kez daha çiğnedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıya uğrayan filonun amacını çarpıtarak "İsrail'in meşruiyetini ortadan kaldırmaya yönelik kampanya" olarak niteledi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Netanyahu adına yayımladığı açıklamada, filonun tamamen durdurulduğu iddia edildi.

Katil Netanyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sumud'a yönelik gerçekleştirdikleri yasa dışı baskınları överek, siyonist ordunun "önemli faaliyetleriyle onlarca geminin savaş bölgesine girmesini engellediğini ve İsrail'e yönelik bir gayrimeşrulaştırma kampanyasını püskürttüğünü" ifade etti.