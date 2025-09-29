Şarkıcı Güllü o odada ne gördü? Kaza mı cinayet mi? Akıllarda soru işareti yaratan detay

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü (AJANSLAR) YENİ ŞARKISININ DEMOSUNA HAZIRLANIYORDU 'Olay nasıl yaşandı?' sorusu akıllara geliyor. Bunu bir hatırlatalım. Olay, hatırlayacaksınız, geçtiğimiz Perşembe günü aslında ünlü sanatçının akşam 18 sıralarında evinden çıkıp biraz dolaşmasıyla başladı. Daha sonra biraz dolaştıktan sonra evine geri döndü. Onun akabinde yine güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımız zaman kızı ve kızının arkadaşı evine giriş yaptı. Gece saatlerine doğru biraz müziğin sesi açıldı, eğlentiler, yediler, içtiler. Her şey olağan akışındaydı. Hatta ünlü sanatçı Pazartesi günü eğer hayatını kaybetmeseydi, bugün İstanbul'da yeni çıkaracağı şarkının demo çekimlerinin kayıtlarına başlayacaktı. Ancak olmadı. "EVE POLİS GELEBİLİR" Diğer bir yandan da, özellikle kızının ifadelerine baktığımız zaman şöyle bir ifade kullanıyor. Hem emniyet ekiplerine verdiği bilgilerde, ifadede şöyle bir konuya dikkat çekiyor: Annesiyle birlikte iki farklı odada müzik açtıklarını dile getirdi. Kendisi arkadaşıyla birlikte farklı bir odada müzik dinliyordu. Ünlü sanatçıysa başka bir odada müzik dinliyordu. Hatta ilerleyen saatlerde aralarında şöyle bir diyaloğun geçtiğine de dikkat çekildi: "Biraz müziğin sesini kısmazsak eve polis gelebilir" şeklinde ifade verdi ünlü sanatçının kızı, emniyet ekiplerine. Diğer bir yandan da müzik sesi kısıldı.

Güllünün kızı Tuyan Ülkemin ifadesi ortaya çıktı: Bir anda dengesini kaybedip... | Menajerinden fotoğraflı açıklama GÖRÜNTÜLERE İLK A HABER ULAŞTI Artık bizim de ilk olarak A Haber'in ulaştığı görüntüler yaşandı. Ünlü sanatçı lavaboya gitti ve lavabodan çıktıktan sonra özellikle o çeşitli parmak şıklatma seslerini de duydunuz. Parmak şıklatma sesi ne için vardı peki? Çünkü o parmak şıklatma sesinin öncesinde roman havası açılmış, oynanıyordu. Müziğin sesi kısılınca, özellikle içeride bulunan kişilerin alkollü olması dolayısıyla biraz daha eğlenceye devam ettikleri net bir şekilde görüldü. Ama ünlü sanatçı özellikle lavabodan çıktıktan sonra 'Herkes tamam mı?' diye soru yöneltti. 'O nedir?' şeklinde bir soru sorarak kendi odasına doğru gitti Özellikle kamera kayıtlarındaki saatlere baktığımız zaman, saatler 1.23'ü gösterdiğinde ünlü sanatçı lavabodan çıkıyor ve düşüş saati ise 1.24, 1.25 arası olduğunu söyleyebiliriz ve bu anlamda arada 2 dakikalık bir kaybın olduğuna da dikkat çekebiliriz. Bu 2 dakikalık kayıp güvenlik kameralarında yer almıyor. Ama düşme sesine baktığımız zaman, özellikle kızı ve arkadaşı odada yine parmak şıklatarak eğleniyorlardı. Ünlü sanatçı camdan düştükten sonra bir 'Ay!' sesi duyuldu ve kızı ve kızının arkadaşı da o anlık panikle odasına gittiler. Annesini göremeyince onun düştüğünü anlayıp apartmandan hızlıca aşağı indiler. Hatta apartmandan hızlıca aşağı inerken de komşuların zillerine bastılar, kapılarını çaldılar ve komşularla birlikte aşağı inildi.

15'inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım 2 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ NEDEN KESİLDİ? Paylaşılan görüntüler özellikle resmi makamlara iletilen görüntüler. Bunun bilgisini paylaşalım. Aslında kesik olmasının ana nedeni de o. Çünkü şöyle paylaşılıyor biliyorsunuz resmi makamlara: Bir düşme anı, yani düşme anı yaşandıktan sonra yaşananlar, bir de düşme anından önce yaşanan görüntüler. O 2 dakikalık kayıptaki görüntüde de bir şey olmadığı aslında dile getiriliyor ama o görüntüler henüz paylaşılmadı. Diğer bir yandan da, özellikle bu görüntünün arasındaki 1.5-2 dakikalık paya baktığımız zaman, boşluğa baktığımız zaman, zaten içeride o videonun başlarına baktığımız zaman ünlü sanatçı lavabodan çıktıktan sonra o parmak şıklatma seslerini duyuyorsunuz. 'O nedir?' diyor ve kendi odasına yöneldiği üzerinde duruyor ekipler. Biz de öyle duruyoruz. Çünkü kendi odasına gittikten sonra kısa bir süre sonra bu düşme anı yaşanıyor. Arada 2 dakika olmasından dolayı, 2 dakikada ne yaşandıysa yaşandı. Ama şöyle de bir değerlendirme var: Özellikle bir kuşun pencereye geldiği, diğer bir yandan da farklı bir şey gördüğü yönünde değerlendirmeler var. O da nedenle kendi odasına doğru gittiği, daha sonra pencereyi kapatmak isterken aşağı düştüğü yönünde değerlendirmeler var. Ama net rapor şunu işaret ediyor: Ayağının kaydığını ve pencerenin özellikle yüksekliğinin de diz mesafesinde olmasından dolayı dengesini kaybedip düştüğünü işaret ediyorlar.

Güllü'nün son görüntülerinde "O ne lan" diyerek içeriye girmesi ve 2 dakika sonrasında camdan düşmesi büyük bir şüphe uyandırdı. "KAFA KARIŞTIRAN ANLAR VAR" Güllü'nün evdeki son anları sosyal medyada konuşulurken Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. "Yüksekten düşme neticesinde bir ölüm vakasıyla karşı karşıyayız. Yüksekten düşmelerin tamamında bir şüpheli durum vardır" diyen Özdemir şunları söyledi: "Orijinalinde duymadığımız seslerin, sanal medyada gündem olduğunu görüyoruz. 'Arka tarafta tokat sesi geldi', 'imdat dedi', 'aşağı attı' gibi söylemler var. Veya üçüncü bir erkek şahıstan bahsediliyor. İçerideki bu görüntülerin tamamını birleştirdiğiniz zaman kolluk olarak karşınıza bu eve giren çıkanla ilgili olarak tüm bilgiler gelir"