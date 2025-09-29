Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Gül Tut (52), sahne adıyla bilinen "Güllü", ölümüne ilişkin ev içi güvenlik kamerası görüntülerinin tamamı ortaya çıktı.

Olay gecesi ve görüntüler

28 Eylül 2025 gecesi, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katında yaşanan olayda Güllü, kızı ve arkadaşıyla evinin kapalı terasında eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının ölümüne dair soruşturma sürerken, en çok merak edilen ev içi kamera kayıtlarının tamamı gün yüzüne çıktı.

Özellikle sosyal medyada "lavabodan çıktıktan sonraki 2 dakikalık kayıp bölüm" hakkında ortaya atılan iddialar, görüntülerle birlikte açıklığa kavuştu.

Müzik sesi neden kesildi?

Görüntülerde, Güllü'nün düştüğü sırada çalan müziğin aniden kesildiği fark edildi. Bu durum "bir müdahale mi oldu?" sorusunu gündeme getirmişti. Ancak yapılan teknik incelemede, kameranın insan sesine duyarlı olduğu belirlendi. Yani cihaz, konuşmaları ön plana çıkarırken televizyon veya müzik sesini arka plana atıyor. Bu nedenle kayıtların belirli anlarında müzik sesinin duyulmaması normal bir teknik özellik olarak değerlendirildi.

Zeminin kaygan olduğu ortaya çıktı

İncelemelerde Güllü'nün bulunduğu zeminin mayi sabunla temizlendiği ve bu yüzden kaygan olduğu tespit edildi. Temizlik yapan kişinin ifadesine başvuruldu. Olayın, zeminin kayganlığından kaynaklanan bir düşme sonucu gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Otopsi raporu: Darp izi yok

Ünlü sanatçının otopsi raporunda herhangi bir darp ya da cebir izi bulunmadığı, ölümün tamamen yüksekten düşmeye bağlı yaralar nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi.

Kızının ifadesi

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede şunları söylemişti:

"Annem, arkadaşım Sultan ve ben birlikte yemek yiyip film izledik. Gece saat 01.20 civarında odamıza geçtik. Kısa süre sonra annem yanımıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. O sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü."