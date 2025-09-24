Romantik plan suya düştü! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan bakın en son neden tartışmış...

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu.
2008 yılında evlendiği oyuncu Yağmur Atacan ile 19 yıllık ilişkileri hakkında konuşan Altuğ, son dönemde sosyal medyada gündem olan yoga görüntüleri ve "tartışma" iddialarıyla ilgili konuştu.
Çok konuşulan "yoga" görüntüleriyle gündeme gelen çift hakkında ortaya atılan "tartışma" iddialarına açıklık getiren Altuğ, ilişkilerinin uzun yıllara dayanan sağlam bir temele oturduğunu belirtti.