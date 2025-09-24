PODCAST CANLI YAYIN

Romantik plan suya düştü! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan bakın en son neden tartışmış...

Pınar Altuğ, 19 yıllık eşi Yağmur Atacan’la ilişkilerine dair samimi açıklamalarda bulundu. “Bizim tartışacağımız konular bambaşka” diyen Altuğ, son tartışmalarının nedenini ise açık yüreklilikle anlatarak detayları paylaştı. Bakın Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan en son neden tartışmış...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Romantik plan suya düştü! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan bakın en son neden tartışmış...

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

2008 yılında evlendiği oyuncu Yağmur Atacan ile 19 yıllık ilişkileri hakkında konuşan Altuğ, son dönemde sosyal medyada gündem olan yoga görüntüleri ve "tartışma" iddialarıyla ilgili konuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çok konuşulan "yoga" görüntüleriyle gündeme gelen çift hakkında ortaya atılan "tartışma" iddialarına açıklık getiren Altuğ, ilişkilerinin uzun yıllara dayanan sağlam bir temele oturduğunu belirtti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Muhabir Online'a konuşan 51 yaşındaki oyuncu, "19 senedir çok güzel bir beraberliğimiz var. Bizim tartışacağımız konular gerçekten çok başka. Bu konular aklımızın ucundan bile geçmez. Onun da geçmemiş" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Gazetecilerin yönelttiği "En son ne için tartıştınız?" sorusuna da içtenlikle yanıt veren Altuğ, küçük bir hafta sonu kırgınlığını da gülerek anlattı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Altuğ, şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz hafta sonu beraber tekneye gittik ve ben çok yorgundum. 'Baş başa romantik yapacağız' deyip de herkese haber verdi. Kalabalık yaptı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Hayır, her zaman çok severim, çevremiz kalabalık olsun, bayılırım" diyen Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama çok yorgundum. Baş başa böyle, kimseyi görmeden oturacağımızı beklerken herkes geldi. Ama sonraki gün sözünü tuttu, sorun yok"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "Devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti
Gazzeli gazeteci Başkan Erdoğan’ın cesaretini yazdı: “Sadece bu başkan İsrail’in suçlarını ifşa edebilir”
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI 2025: Üniversite 2. tercihler başladı mı, taban puanlar belli oldu mu? ÖSYM AİS boş kontenjanlar - ek tercih ücreti...
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! Filoya destek için İtalya bir donanma gemisi yönlendirdi!
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde maaş krizi: İşçiler kazan kaldırdı
Baklavada gıda boyası köftede sakatat lahmacunda kanatlı eti! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesini açıkladı! Listede yok yok
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Google'dan "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı | Beyaz Saray "sabotaj" dedi
Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!