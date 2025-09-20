PODCAST CANLI YAYIN

Ev hapsi verilmişti! Ece Seçkin saplantılı tacizcisiyle ilgili yeni gelişmeyi duyurdu

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'i tehdit eden A.U.S., ev hapsinde olmasına rağmen tacizlerine devam etti. Ünlü isim, bu gelişme sonrası alınan yeni kararı duyurdu.

Giriş Tarihi:
Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

4 yıldır tacize uğradığını, ailesi ve eşinin de rahatsız edildiğini belirten Ece Seçkin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs,bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır. İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir. 4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin. Saygılarımla, Ece Seçkin"

EV HAPSİ

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'i sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddia edilen A.U.S, gözaltına alındıktan sonra yurt dışı yasağı konularak ev hapsi verildi.

Ancak A.U.S. ev hapsi almasına rağmen tacizlere devam etti. Bunun üzerine hakkında hastanede 3 hafta boyunca gözlem altında tutulma kararı verildi.

Ece Seçkin'in avukatları, yaptığı yeni açıklamayla tacizlerine devam ettiğini belirttikleri A.U.S. hakkında hastanede 3 haftalık gözlem altına alınma kararı verildiğini dile getirdi.

Şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı: "Kamuoyunun bilgisi olduğu üzere, geçtiğimiz hafta müvekkillerimizi uzun süredir takip ve tehdit eden şüpheli hakkında yasal süreç başlatılmış ve şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak İstanbul dışındaki ikamet adresi nedeniyle verilen karar, şüpheliyi engellemeye yetmemiştir. Şüpheli, 16 Eylül 2025 tarihinde bulunduğu ilden bir taksiciyle anlaşarak, müvekkilimizin adres ve telefon bilgilerini taksi şoförüyle paylaşmış ve konutuna taksi göndermek suretiyle yanına gelmesini istemiştir"

