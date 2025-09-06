PODCAST CANLI YAYIN

Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, aslen nereli?

Motor sporları tutkunlarının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Toprak Razgatlıoğlu uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. Peki Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte hayatı, kariyeri ve merak edilenler…

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururla temsil eden Toprak Razgatlıoğlu, motosiklet tutkunlarının yakından tanıdığı bir isim. Genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atan Razgatlıoğlu'nun hayatı, kariyeri ve memleketi merak ediliyor. İşte Toprak Razgatlıoğlu hakkında tüm detaylar…

Toprak Razgatlıoğlu tarihe geçti

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

16 Ekim 1996'da Alanya, Antalya'da doğan Toprak Razgatlıoğlu Wheelie Arif anlamına gelen 'Tek Teker Arif' olarak bilinen ünlü Türk motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun oğludur.

Babasının yönlendirmesiyle motosiklet kullanmaya 5 yaşındayken başlayan ve Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Superbike'ın İtalya ayağında galip geldi.

Toprak Razgatlıoğlu kaç kez şampiyon oldu?

Toprak Razgatlıoğlu, motosiklet sporlarında kariyerinde 53 kez podyuma çıkarak 18 birincilik, 16 ikincilik ve 19 üçüncülük elde etti. 2011 yılında Avrupa sahnesine adım atan Toprak, 2015'te Avrupa Superstock 600 Şampiyonu oldu.

2018'de Kawasaki Puccetti Racing ile Dünya Superbike'a katıldı ve 2019'da Fransa Magny-Cours'ta iki önemli galibiyet kazandı. 2020 yılında PATA Yamaha WorldSBK takımıyla yarışan Toprak, Phillip Island'daki ilk yarışını kazanarak dikkat çekti ve sezon boyunca 9 kez podyuma çıktı. 2021'de ise 37 yarışın 13'ünde birinci olarak Türkiye'nin adını dünya motor sporlarında zirveye taşıdı. Kariyeri boyunca geleceğin Dünya Şampiyonu olarak gösterilen Toprak, uluslararası arenada Türkiye'nin en başarılı motosikletçisi oldu.

EN ÇOK YARIŞ KAZANAN İKİNCİ İSİM

Son olarak İtalya etabının ilk yarışını zirvede tamamlayarak Dünya Superbike Şampiyonası'nda en çok yarış kazanan ikinci isim oldu. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 6. ayağının superpole yarışında birinci olarak hafta sonunun ikinci galibiyetini aldı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU FRANSA'DA PİST REKORU KIRDI

Son olarak Fransa'daki Superbike Dünya Şampiyonası Superpole seansında en hızlı isim 1:34.930'luk derecesiyle pist rekoru kıran temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu oldu.

