Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, aslen nereli?

(Takvim Foto Arşiv) Toprak Razgatlıoğlu kaç kez şampiyon oldu? Toprak Razgatlıoğlu, motosiklet sporlarında kariyerinde 53 kez podyuma çıkarak 18 birincilik, 16 ikincilik ve 19 üçüncülük elde etti. 2011 yılında Avrupa sahnesine adım atan Toprak, 2015'te Avrupa Superstock 600 Şampiyonu oldu.

(Takvim Foto Arşiv) 2018'de Kawasaki Puccetti Racing ile Dünya Superbike'a katıldı ve 2019'da Fransa Magny-Cours'ta iki önemli galibiyet kazandı. 2020 yılında PATA Yamaha WorldSBK takımıyla yarışan Toprak, Phillip Island'daki ilk yarışını kazanarak dikkat çekti ve sezon boyunca 9 kez podyuma çıktı. 2021'de ise 37 yarışın 13'ünde birinci olarak Türkiye'nin adını dünya motor sporlarında zirveye taşıdı. Kariyeri boyunca geleceğin Dünya Şampiyonu olarak gösterilen Toprak, uluslararası arenada Türkiye'nin en başarılı motosikletçisi oldu.