Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, aslen nereli?

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururla temsil eden Toprak Razgatlıoğlu, motosiklet tutkunlarının yakından tanıdığı bir isim. Genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atan Razgatlıoğlu'nun hayatı, kariyeri ve memleketi merak ediliyor. İşte Toprak Razgatlıoğlu hakkında tüm detaylar…
TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?
16 Ekim 1996'da Alanya, Antalya'da doğan Toprak Razgatlıoğlu Wheelie Arif anlamına gelen 'Tek Teker Arif' olarak bilinen ünlü Türk motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun oğludur.
Babasının yönlendirmesiyle motosiklet kullanmaya 5 yaşındayken başlayan ve Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Superbike'ın İtalya ayağında galip geldi.