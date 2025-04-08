2025 WSBK Assen ne zaman? Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışları saat kaçta?

2025 Dünya Superbike Şampiyonası, sezonun üçüncü yarışıyla bu hafta sonu Hollanda'nın ünlü TT Circuit Assen pistinde devam ediyor. Geçtiğimiz ay sonundaki yarışta zirvede yer alan Nicolo Bulega, şampiyonluk mücadelesine devam ederken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 29 puan geride ikinci sırada yer alıyor. Portekiz'deki son yarışta harika bir performans sergileyen Toprak, Assen'de nasıl bir sonuç alacağı merak ediliyor.

2025 WSBK ASSEN NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

(Kaynak: AA)

Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de kariyerinin 60. galibiyetini elde etti

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz etabında mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışta birinci olarak kariyerinin 60. galibiyetini kazandı. Portimao'daki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta, Superpole yarışını birinci sırada tamamlayan Toprak, ilk cepten başladığı mücadeleyi kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu zaferle, Toprak, Superbike tarihinin 3. en fazla yarış kazanan sürücüsü olan Carl Fogarty ile paylaştığı unvanı tek başına ele geçirdi. Aruba Ducati takımının pilotu Nicolo Bulega ikinci, Alvaro Bautista ise üçüncü sırada yer aldı.

Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, Superpole yarışında düşerek yarışa devam edemedi ve ikinci yarışta 13. sırada yer aldı. Bulega, 111 puanla pilotlar klasmanında zirvedeki yerini korurken, hafta sonunu 3'te 3 yaparak tamamlayan Toprak, 82 puanla 2. sıraya yükseldi.