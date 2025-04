2025 WSBK Assen ne zaman? Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışları saat kaçta?

(Kaynak: AA)

Can Öncü'den talihsiz kaza

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Can Öncü de Portekiz etabında yarıştı. Pole pozisyonunda başladığı yarışı rahatça lider götüren Can, bitime 9 tur kala motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. İlk yarışta birinci olan Can, piste dönmeyi başarsa da bir tur sonra pite gelerek yarışa veda etti.

Superbike ve Supersport şampiyonalarının 3. ayağı, 12-13 Nisan tarihlerinde Hollanda'da gerçekleştirilecek.