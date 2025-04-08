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2025 WSBK Assen ne zaman? Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışları saat kaçta?

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, bu hafta sonu Hollanda'nın Assen pistinde gerçekleşiyor. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun da mücadele edeceği bu heyecan verici yarışlar, motorsporları tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Peki 2025 WSBK Assen saat kaçta? İşte konuya dair bilgiler.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:48 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:48
2025 WSBK Assen ne zaman? Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışları saat kaçta?

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2025 Dünya Superbike Şampiyonası, sezonun üçüncü yarışıyla bu hafta sonu Hollanda'nın ünlü TT Circuit Assen pistinde devam ediyor. Geçtiğimiz ay sonundaki yarışta zirvede yer alan Nicolo Bulega, şampiyonluk mücadelesine devam ederken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 29 puan geride ikinci sırada yer alıyor. Portekiz'deki son yarışta harika bir performans sergileyen Toprak, Assen'de nasıl bir sonuç alacağı merak ediliyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025 WSBK ASSEN NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

11 Nisan Cuma:

antrenman seansı: 11:20

antrenman seansı: 16:00

12 Nisan Cumartesi:

3. antrenman seansı: 10:00

Superpole: 12:00

yarış: 15:00

13 Nisan Pazar:

Superpole yarışı: 12:00

yarış: 15:00

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de kariyerinin 60. galibiyetini elde etti

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz etabında mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışta birinci olarak kariyerinin 60. galibiyetini kazandı. Portimao'daki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta, Superpole yarışını birinci sırada tamamlayan Toprak, ilk cepten başladığı mücadeleyi kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu zaferle, Toprak, Superbike tarihinin 3. en fazla yarış kazanan sürücüsü olan Carl Fogarty ile paylaştığı unvanı tek başına ele geçirdi. Aruba Ducati takımının pilotu Nicolo Bulega ikinci, Alvaro Bautista ise üçüncü sırada yer aldı.

Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, Superpole yarışında düşerek yarışa devam edemedi ve ikinci yarışta 13. sırada yer aldı. Bulega, 111 puanla pilotlar klasmanında zirvedeki yerini korurken, hafta sonunu 3'te 3 yaparak tamamlayan Toprak, 82 puanla 2. sıraya yükseldi.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Can Öncü'den talihsiz kaza

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Can Öncü de Portekiz etabında yarıştı. Pole pozisyonunda başladığı yarışı rahatça lider götüren Can, bitime 9 tur kala motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. İlk yarışta birinci olan Can, piste dönmeyi başarsa da bir tur sonra pite gelerek yarışa veda etti.

Superbike ve Supersport şampiyonalarının 3. ayağı, 12-13 Nisan tarihlerinde Hollanda'da gerçekleştirilecek.

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