Atlas bebekle çekirdek aile pozu: Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'tan iç ısıtan kareler

Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Ağustos 2020'de hayatlarını birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımla bebek beklediklerini duyurarak hayranlarını sevindirmişti.
Hamilelik sürecinde sık sık objektif karşısına geçen Bayat, aynı zamanda oğulları Atlas için özel bir Instagram hesabı da açmıştı.
31 Ocak 2025'te dünyaya gelen Atlas, aileye büyük mutluluk getirdi. Doğumun ardından sosyal medya üzerinden sık sık oğullarıyla ilgili paylaşımlar yapan Bayat, takipçileriyle bebeklerine dair özel anları paylaşmaya devam ediyor.