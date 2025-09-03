PODCAST CANLI YAYIN

Atlas bebekle çekirdek aile pozu: Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'tan iç ısıtan kareler

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 2020’de nikah masasına oturmuş ve geçtiğimiz yıl bebek müjdesi vermişti. Ocak ayında oğulları Atlas’ı kucaklarına alan çiftten sahilde çekirdek aile pozları geldi. İşte Elçin ailesinin mutluluğunu gözler önüne seren o paylaşım...

Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Ağustos 2020'de hayatlarını birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımla bebek beklediklerini duyurarak hayranlarını sevindirmişti.

Hamilelik sürecinde sık sık objektif karşısına geçen Bayat, aynı zamanda oğulları Atlas için özel bir Instagram hesabı da açmıştı.

31 Ocak 2025'te dünyaya gelen Atlas, aileye büyük mutluluk getirdi. Doğumun ardından sosyal medya üzerinden sık sık oğullarıyla ilgili paylaşımlar yapan Bayat, takipçileriyle bebeklerine dair özel anları paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak ailesiyle sahilde verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Çekirdek aile pozları büyük beğeni toplarken, sosyal medya kullanıcıları fotoğraftaki mutluluğu ve uyumu dikkat çekici buldu. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte o pozlar...

