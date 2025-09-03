Atlas bebekle çekirdek aile pozu: Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'tan iç ısıtan kareler

Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat , Ağustos 2020'de hayatlarını birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımla bebek beklediklerini duyurarak hayranlarını sevindirmişti.

Kaynak: Sosyal medya

Hamilelik sürecinde sık sık objektif karşısına geçen Bayat, aynı zamanda oğulları Atlas için özel bir Instagram hesabı da açmıştı.