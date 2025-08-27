21 yıl sonra bir aradalar! Deniz Seki’nin Popstar yarışmacısıyla sürpriz karşılaşması

Deniz Seki, jüri üyeliğini üstlendiği Popstar'da tartıştığı Rıza Tamer'le tam 21 yıl sonra bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla buluşmayı takipçileriyle paylaştı.
Seki, buluşma anında çekilen kareye şu notu düştü: "Yıl 2004... Popstar sahnesinde jüri koltuğundaydım, karşımda pırıl pırıl bir genç vardı: Rıza Tamer. 21 yıl geçmiş..."
Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün karşıma bambaşka bir yerde, dimdik ayakta, yolunu kararlılıkla yürüyen bir sanatçı olarak çıktı. Zamanın nasıl geçtiğini görmek, bir çocuğun gözlerimin önünde büyüyüp kendi ışığını yakmasına tanık olmak çok kıymetli... Gurur duydum. Yolun her daim açık olsun canım Rıza'm"