21 yıl sonra bir aradalar! Deniz Seki’nin Popstar yarışmacısıyla sürpriz karşılaşması

Deniz Seki, jüri üyeliğini üstlendiği Popstar’da tartıştığı Rıza Tamer’le tam 21 yıl sonra bir araya geldi. Sosyal medyada gündem olan o anları “Zamanın nasıl geçtiğini görmek, bir çocuğun gözlerimin önünde büyüyüp kendi ışığını yakmasına tanık olmak çok kıymetli” diyerek paylaştı.

21 yıl sonra bir aradalar! Deniz Seki'nin Popstar yarışmacısıyla sürpriz karşılaşması

Deniz Seki, jüri üyeliğini üstlendiği Popstar'da tartıştığı Rıza Tamer'le tam 21 yıl sonra bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla buluşmayı takipçileriyle paylaştı.

Seki, buluşma anında çekilen kareye şu notu düştü: "Yıl 2004... Popstar sahnesinde jüri koltuğundaydım, karşımda pırıl pırıl bir genç vardı: Rıza Tamer. 21 yıl geçmiş..."

Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün karşıma bambaşka bir yerde, dimdik ayakta, yolunu kararlılıkla yürüyen bir sanatçı olarak çıktı. Zamanın nasıl geçtiğini görmek, bir çocuğun gözlerimin önünde büyüyüp kendi ışığını yakmasına tanık olmak çok kıymetli... Gurur duydum. Yolun her daim açık olsun canım Rıza'm"

İşte o paylaşım...

GERGİNLİK YAŞAMIŞLARDI

Deniz Seki, yarışma sırasında Rıza Tamer'e, "Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var" diyerek göstermişti.

Rıza Tamer ise bu sözlere yanıt olarak şunları söylemişti: "Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye'de birçok güzel ses var"

