Uzak Şehir dizisinde "Kaya" karakterine hayat veren Atakan Özkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı haberle hayranlarını üzdü. Genç oyuncu, babası Mustafa Özkaya'nın vefatını duyurdu. Gelişmelerin ardından Atakan Özkaya'nın babası kim, hastalığı ne? soruları araştırılıyor. İşte genç ismin biyografisi ve hakkında merak edilenler...
Atakan Özkaya'nın babası kim, hastalığı ne?
Oyuncu Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya'dır.
Genç oyuncunun babasının hastalığına ilişkin kamuoyuna açık bilgi bulunmuyor.
Atakan Özkaya acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu
"Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii'nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam…"