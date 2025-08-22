PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü oyuncunun babası vefat etti! Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Uzak Şehir dizisinde "Kaya" karakterine hayat veren Atakan Özkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı haberle hayranlarını üzdü. Genç oyuncu, babası Mustafa Özkaya’nın vefatını duyurdu. Gelişmelerin ardından Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Atakan Özkaya'nın babası kim, hastalığı ne? soruları araştırılıyor. İşte genç ismin biyografisi ve hakkında merak edilenler...

Uzak Şehir dizisinde "Kaya" karakterine hayat veren Atakan Özkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı haberle hayranlarını üzdü. Genç oyuncu, babası Mustafa Özkaya'nın vefatını duyurdu. Gelişmelerin ardından Atakan Özkaya'nın babası kim, hastalığı ne? soruları araştırılıyor. İşte genç ismin biyografisi ve hakkında merak edilenler...

Atakan Özkaya'nın babası kim, hastalığı ne?

Oyuncu Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya'dır.

Genç oyuncunun babasının hastalığına ilişkin kamuoyuna açık bilgi bulunmuyor.

Atakan Özkaya acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu

"Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii'nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam…"

Atakan Özkaya kimdir?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu. 1998, İstanbul doğumlu. Boy 177 cm, Kilo 68 kg. Beykent Üniversitesinde oyunculuk eğitimi gördü.

Oyunculuk ajanslarıyla çalışan Atakan Özkaya, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2014 yılından itibaren Şeref Meselesi, O Hayat Benim, Vatanım Sensin, Kalp Atışı, Hiç, İçimizdeki Ateş, Kardeşlerim gibi çeşitli dizilerde oynadı.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

  1. Ölümün Uykudaki Duruşu / 2019
  2. Kanlı Nigar
  3. Hacivat Karagöz

Rol Aldığı Diziler:

  1. Kardeşlerim (Sarp Yılmaz, TV Dizisi 2022)
  2. İçimizdeki Ateş (Fırat, TV Dizisi 2022)
  3. Hiç (Kaan, TV Dizisi 2021)
  4. Kalp Atışı (Kokut, TV Dizisi 2017)
  5. Vatanım Sensin (TV Dizisi 2016)
  6. O Hayat Benim (TV Dizisi 2014)
  7. Şeref Meselesi (TV Dizisi 2014)

