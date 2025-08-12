Fahriye Evcen ile Burak Özçivit boşanıyor mu? Instagram hamlesi dikkat çekti

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit , 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı. Oyuncu çift, 2017 senesinde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Ünlü çift, 2019'da Karan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'e kavuştu.

Kaynak: Sosyal medya

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu aile pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. Ancak oyuncu çift bu kez hayranlarını endişelendiren bir iddia ile gündeme geldi.