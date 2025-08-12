Fahriye Evcen ile Burak Özçivit boşanıyor mu? Instagram hamlesi dikkat çekti

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı. Oyuncu çift, 2017 senesinde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Ünlü çift, 2019'da Karan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'e kavuştu.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu aile pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. Ancak oyuncu çift bu kez hayranlarını endişelendiren bir iddia ile gündeme geldi.