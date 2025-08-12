Fahriye Evcen ile Burak Özçivit boşanıyor mu? Instagram hamlesi dikkat çekti

Son Dakika
'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de resmiyete döken ve evliliklerini 2 çocukla taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu aile pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. Ancak oyuncu çift bu kez hayranlarını endişelendiren bir iddia ile gündeme geldi. Fahriye Evcen’in Instagram hamlesinin ardından boşanma iddiaları ayyuka çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı. Oyuncu çift, 2017 senesinde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Ünlü çift, 2019'da Karan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'e kavuştu.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu aile pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. Ancak oyuncu çift bu kez hayranlarını endişelendiren bir iddia ile gündeme geldi.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Evcen ile Özçivit, boşanma iddialarıyla gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif olarak Fahriye Evcen'in 13,7 milyon takipçisi bulunan Instagram'daki bir hareketi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Evcen, hesabının profil bilgilerinde yer alan soyadı kısmını sildi. Ünlü ismin bu adımı herkesi şaşırttı. Özçivit soyadını silen Fahriye Evcen'in bu hareketi boşanıyorlar mı dedikodularını da beraberinde getirdi.

Ayrılık iddiaların hızla yayılmasından saatler sonra güzel oyuncunun yeniden 'Özçivit' soyadını yazdığı görüldü. Ünlü çiftten boşanma iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

