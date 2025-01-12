Sen Ağlama İstanbul dizisine yeni transfer! Tüm dengeleri değiştirecek

Sen Ağlama İstanbul yeni transferiyle gündemde. Başarılı oyuncu Veda Yurtsever, dizinin 5. bölümünde Zerrin rolüyle hikayeye dahil olacak.
Sen Ağlama İstanbul yeni transferiyle gündemde. Başarılı oyuncu Veda Yurtsever, dizinin 5. bölümünde Zerrin rolüyle hikayeye dahil olacak.
Türkiye'nin sevilen dizilerinden "Sen Ağlama İstanbul" heyecan dolu sahneleriyle ekran serüvenine hız kesmeden devam ediyor. OGM Pictures imzasını taşıyan dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, kadroya etkili bir isim daha katıldı.
Dizinin 5. bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Veda Yurtsever, "Sen Ağlama İstanbul" ekibine dahil oldu. Yurtsever, dizide Zerrin karakterine hayat verecek. Zerrin, hikayede Şirin'in halası olarak önemli bir rol üstlenirken, seyircileri şaşırtacak sürprizlerle karşımıza çıkacak.
Daha önce Büyük Bey'in düşmanı İsfendiyar rolüyle Erdal Cindoruk'un kadroya dahil olduğu açıklanmıştı. Veda Yurtsever'in katılımıyla birlikte dizinin karakter çatışmaları ve hikaye örgüsü daha da derinleşiyor. İran'ın unutulmaz yapımlarından "Şehrazat"tan uyarlanan bu güçlü yapım, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek gibi görünüyor.
Yeni bölüm ve karakterlerin gelişimi için gözler artık "Sen Ağlama İstanbul"un 5. bölümünde.