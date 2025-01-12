Sen Ağlama İstanbul dizisine yeni transfer! Tüm dengeleri değiştirecek

Daha önce Büyük Bey'in düşmanı İsfendiyar rolüyle Erdal Cindoruk'un kadroya dahil olduğu açıklanmıştı. Veda Yurtsever'in katılımıyla birlikte dizinin karakter çatışmaları ve hikaye örgüsü daha da derinleşiyor. İran'ın unutulmaz yapımlarından "Şehrazat"tan uyarlanan bu güçlü yapım, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek gibi görünüyor.