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Sen Ağlama İstanbul dizisine yeni transfer! Tüm dengeleri değiştirecek

Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Veda Yurtsever, dizinin 5. bölümünden itibaren Şirin’in halası Zerrin karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 22:54 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 22:54
Sen Ağlama İstanbul dizisine yeni transfer! Tüm dengeleri değiştirecek

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    Sen Ağlama İstanbul yeni transferiyle gündemde. Başarılı oyuncu Veda Yurtsever, dizinin 5. bölümünde Zerrin rolüyle hikayeye dahil olacak.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİNE YENİ TRANSFER!

    Türkiye'nin sevilen dizilerinden "Sen Ağlama İstanbul" heyecan dolu sahneleriyle ekran serüvenine hız kesmeden devam ediyor. OGM Pictures imzasını taşıyan dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, kadroya etkili bir isim daha katıldı.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    Dizinin 5. bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Veda Yurtsever, "Sen Ağlama İstanbul" ekibine dahil oldu. Yurtsever, dizide Zerrin karakterine hayat verecek. Zerrin, hikayede Şirin'in halası olarak önemli bir rol üstlenirken, seyircileri şaşırtacak sürprizlerle karşımıza çıkacak.

    Daha önce Büyük Bey'in düşmanı İsfendiyar rolüyle Erdal Cindoruk'un kadroya dahil olduğu açıklanmıştı. Veda Yurtsever'in katılımıyla birlikte dizinin karakter çatışmaları ve hikaye örgüsü daha da derinleşiyor. İran'ın unutulmaz yapımlarından "Şehrazat"tan uyarlanan bu güçlü yapım, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek gibi görünüyor.

    Veda Yurtsever,Veda Yurtsever,

    Yeni bölüm ve karakterlerin gelişimi için gözler artık "Sen Ağlama İstanbul"un 5. bölümünde.

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