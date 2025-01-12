Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde kızı Tuğçe Tayfur ile aile bireyleri arasında gerginlik yaşanmıştı. Sanatçının ortaya çıkan mal varlığı da gündem olmuş ve miras tartışmaları başlamıştı. İzzet Yıldızhan da yaşananlarla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

Ferdi Tayfur hakkında konuşan Yıldızhan, "Allah rahmet eylesin. Ülke için çok güzel şarkılar yaptı. Çocukluğumuzdan beri dinledik. Ülkede Ferdi ağabeyin karşılığını vardı" demişti.

Yıldızhan, Tayfur'un vefatının ardından yaşanan tartışmalara işaret edilerek sorulan "Sizin de geniş bir aileniz var. Sizin bunu yaşamamak için bir planınız var mı?" şeklindeki soruyu da şöyle cevaplamıştı: "Çok üzücü bir olay. Dokuz çocuğum var. Baba, çocuklarına o kadar büyük emek vermiş ki...

Baba dünyadan ayrıldığı zaman birbirlerine girmemeleri lazım. Miras haktır zaten... Birbirine girerlerse hepsi mağdur olur. Sonra kayyum atanıyor, birbirine dava açıyorlar ve rezillik oluyor.