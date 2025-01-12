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Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sanatçının ailesi arasında çıkan kavga ve miras tartışılmaları hakkında konuşmuştu. Üç farklı kadından 9 çocuğu olan Yıldızhan'ın açıklamaları dikkat çekerken ailesi merak edildi. Yıldızhan'ın sır gibi sakladığı 24 yıllık eşini görenler ise Hollywood yıldızlarına benzetti. İşte İzzet Yıldızhan'ın 9 çocuğu ve sır gibi sakladığı eşi...

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 13:09 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 13:09
Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde kızı Tuğçe Tayfur ile aile bireyleri arasında gerginlik yaşanmıştı. Sanatçının ortaya çıkan mal varlığı da gündem olmuş ve miras tartışmaları başlamıştı. İzzet Yıldızhan da yaşananlarla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

Ferdi Tayfur hakkında konuşan Yıldızhan, "Allah rahmet eylesin. Ülke için çok güzel şarkılar yaptı. Çocukluğumuzdan beri dinledik. Ülkede Ferdi ağabeyin karşılığını vardı" demişti.

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

Yıldızhan, Tayfur'un vefatının ardından yaşanan tartışmalara işaret edilerek sorulan "Sizin de geniş bir aileniz var. Sizin bunu yaşamamak için bir planınız var mı?" şeklindeki soruyu da şöyle cevaplamıştı: "Çok üzücü bir olay. Dokuz çocuğum var. Baba, çocuklarına o kadar büyük emek vermiş ki...

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

Baba dünyadan ayrıldığı zaman birbirlerine girmemeleri lazım. Miras haktır zaten... Birbirine girerlerse hepsi mağdur olur. Sonra kayyum atanıyor, birbirine dava açıyorlar ve rezillik oluyor.

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

Sonra babanın kemikleri sızlar. Bunu Ferdi ağabey ailesi için değil, genel olarak söylüyorum. Zaten çocukların bir araya gelmeleri lazım.

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

Medeni olarak masaya oturup, kanun olarak hak ne düşüyorsa, kardeş gibi masadan kalkmak gerekiyor. Birbiriyle kötü olmasınlar.

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

Evlatlar annesine ve babasına yaşattıklarını yaşarlar. Yaşım olgun olarak ve tecrübemle ilgili söylüyorum. Gençlerimiz, anne ve babasına empati yapsın. Dokuz tane çocuğum var. Onlarla ağladım, onlarla güldüm"

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

Miras açıklamasıyla kısa sürede gündem olan Yıldızhan'ın ailesi de merak konusu oldu.

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

Üç farklı kadından 9 çocuğu olan Yıldızhan'ın sır gibi sakladığı 24 yıllık eşini görenler ise Hollywood yıldızlarına benzetti.

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

İzzet Yıldızhan'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi için "Maşallah çok yakışıyorsunuz", "Ajda Hanım Hollywood yıldızları gibi" yorumlarında bulundu.

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

İşte İzzet Yıldızhan'ın ailesi...

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

İzzet Yıldızhan ve çocukları

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

İzzet Yıldızhan'ın büyük oğlu Mustafa Yıldızhan ve gelini Ecem Yıldızhan

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

İzzet Yıldızhan ve çocukları

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan

Ferdi Tayfur’un miras kavgasına dahil olmuştu! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 24 senelik eşine bakın!

İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan