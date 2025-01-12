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4 yıllık evliliği biten Görkem Sevindik "Sade bir evliliğimiz oldu" deyip açıkladı! Eski eşi de kendisi gibi çok ünlü...

Söz, Ateş Kuşları gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, geçen aylarda 4 yıllık eşiyle sessiz sedasız boşandı. "Sade bir evliliğimiz oldu" diyen ünlü oyuncu, boşanma sonrası ilk kez konuştu. Öte yandan Görkem Sevindik'in oğlunun annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Görkem Sevindik'in açıklamaları ve eski eşi...

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 14:04 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 14:04
4 yıllık evliliği biten Görkem Sevindik Sade bir evliliğimiz oldu deyip açıkladı! Eski eşi de kendisi gibi çok ünlü...

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik, 4 yıl önce sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Sevindik'in boşanması da tıpkı evliliği gibi sessiz sedasız oldu.

4 yıllık evliliği biten Görkem Sevindik Sade bir evliliğimiz oldu deyip açıkladı! Eski eşi de kendisi gibi çok ünlü...

Geçen aylarda dört yıllık evliliği biten Sevindik, boşanma sonrası açıklamalarda bulundu. Sevindik, ayrılık sürecini sade bir şekilde geçirmenin kendi tercihi olduğunu söyledi.

4 yıllık evliliği biten Görkem Sevindik Sade bir evliliğimiz oldu deyip açıkladı! Eski eşi de kendisi gibi çok ünlü...

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Özel hayatım, beraber olduğum insansa onu kendi dünyamda ve sade bir şekilde yaşamayı, çok göz önüne sokmamayı tercih ederim.

4 yıllık evliliği biten Görkem Sevindik Sade bir evliliğimiz oldu deyip açıkladı! Eski eşi de kendisi gibi çok ünlü...

Tercihlerimden sebep; sade bir evliliğimiz oldu, sade bir şekilde yollarımızı ayırdık"

4 yıllık evliliği biten Görkem Sevindik Sade bir evliliğimiz oldu deyip açıkladı! Eski eşi de kendisi gibi çok ünlü...

Sevindik, "Hayatının mutlu bir döneminde olduğunu söyleyebilir miyiz?" sorusunu da "Yeni şeyler deneyimliyorum. Şu an o dönemdeyim" şeklinde yanıtladı.

4 yıllık evliliği biten Görkem Sevindik Sade bir evliliğimiz oldu deyip açıkladı! Eski eşi de kendisi gibi çok ünlü...

Eski Eşi Bakın Kim Çıktı!

Öte yandan Görkem Sevindik'in oğlunun annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

4 yıllık evliliği biten Görkem Sevindik Sade bir evliliğimiz oldu deyip açıkladı! Eski eşi de kendisi gibi çok ünlü...

Görkem Sevindik, 2020 yılında basketbolcu Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

4 yıllık evliliği biten Görkem Sevindik Sade bir evliliğimiz oldu deyip açıkladı! Eski eşi de kendisi gibi çok ünlü...

Aile arasında yapılan sade bir törenle dünyaevine giren çiftin evlendiği bir yıl sonra ortaya çıkmıştı.