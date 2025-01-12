4 yıllık evliliği biten Görkem Sevindik "Sade bir evliliğimiz oldu" deyip açıkladı! Eski eşi de kendisi gibi çok ünlü...

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik, 4 yıl önce sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Sevindik'in boşanması da tıpkı evliliği gibi sessiz sedasız oldu.
Geçen aylarda dört yıllık evliliği biten Sevindik, boşanma sonrası açıklamalarda bulundu. Sevindik, ayrılık sürecini sade bir şekilde geçirmenin kendi tercihi olduğunu söyledi.
Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Özel hayatım, beraber olduğum insansa onu kendi dünyamda ve sade bir şekilde yaşamayı, çok göz önüne sokmamayı tercih ederim.
Tercihlerimden sebep; sade bir evliliğimiz oldu, sade bir şekilde yollarımızı ayırdık"
Sevindik, "Hayatının mutlu bir döneminde olduğunu söyleyebilir miyiz?" sorusunu da "Yeni şeyler deneyimliyorum. Şu an o dönemdeyim" şeklinde yanıtladı.
Eski Eşi Bakın Kim Çıktı!
Öte yandan Görkem Sevindik'in oğlunun annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Görkem Sevindik, 2020 yılında basketbolcu Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.
Aile arasında yapılan sade bir törenle dünyaevine giren çiftin evlendiği bir yıl sonra ortaya çıkmıştı.