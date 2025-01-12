4 yıllık evliliği biten Görkem Sevindik "Sade bir evliliğimiz oldu" deyip açıkladı! Eski eşi de kendisi gibi çok ünlü...

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik, 4 yıl önce sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Sevindik'in boşanması da tıpkı evliliği gibi sessiz sedasız oldu.

Geçen aylarda dört yıllık evliliği biten Sevindik, boşanma sonrası açıklamalarda bulundu. Sevindik, ayrılık sürecini sade bir şekilde geçirmenin kendi tercihi olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Özel hayatım, beraber olduğum insansa onu kendi dünyamda ve sade bir şekilde yaşamayı, çok göz önüne sokmamayı tercih ederim.

Tercihlerimden sebep; sade bir evliliğimiz oldu, sade bir şekilde yollarımızı ayırdık"