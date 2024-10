Reha Muhtar'ın zor günlerini anlattı: "Her şeyimi elimden aldılar"

Reha Muhtar taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi

"ETRAFIMDAKİ HERKES ELİMDEN HERŞEYİ ALDI"

Arkadaşlarının desteğiyle yürüyebilen Muhtar, çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Ünlü gazeteci, taburcu olduktan sonraki ilk röportajında şunları söyledi:

"Her şeye geri döneceğim, merak etmeyin. Hem de fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık, hayatta önemli bir şey. Sağlığınıza çok dikkat edin. 'Her şey benim' derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor. Son 40 gün içerisinde ben de onu yaşadım. 'Her şeyim var' derken hiçbir şeyim kalmadı. Bir anda etrafımdaki herkes, elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuğum da dahil. Çok şükür hâlâ sevenlerim var. Hem kitap yazacağım hem de televizyon programı ile geri döneceğim."