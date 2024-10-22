Reha Muhtar'ın zor günlerini anlattı: "Her şeyimi elimden aldılar"

Ünlü televizyon yorumcusu Reha Muhtar, geçtiğimiz ağustos ayında evindeki merdivenlerinden düşerek hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve bu süreçte 2 kez entübe edilen Muhtar'dan güzel haber geldi. Sağlığına kavuşan Muhtar, ilk kez görüntülendi.
Ünlü televizyon yorumcusu Reha Muhtar, geçtiğimiz ağustos ayında evindeki merdivenlerinden düşerek hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve bu süreçte 2 kez entübe edilen Muhtar'dan güzel haber geldi. Sağlığına kavuşan Muhtar, ilk kez görüntülendi.
ESKİ GÜNLERİNE YAVAŞ YAVAŞ DÖNÜYOR
Arkadaşıyla bir mekanda otorup sohbet edeb Muhtar'ın son hali ise dikkatlerden kaçmadı. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, biraz zayıfladığı gözlenen Reha Muhtar'ın eski günlerine döndüğü dikkatlerden kaçmadı.
"ETRAFIMDAKİ HERKES ELİMDEN HERŞEYİ ALDI"
Arkadaşlarının desteğiyle yürüyebilen Muhtar, çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Ünlü gazeteci, taburcu olduktan sonraki ilk röportajında şunları söyledi:
"Her şeye geri döneceğim, merak etmeyin. Hem de fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık, hayatta önemli bir şey. Sağlığınıza çok dikkat edin. 'Her şey benim' derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor. Son 40 gün içerisinde ben de onu yaşadım. 'Her şeyim var' derken hiçbir şeyim kalmadı. Bir anda etrafımdaki herkes, elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuğum da dahil. Çok şükür hâlâ sevenlerim var. Hem kitap yazacağım hem de televizyon programı ile geri döneceğim."
ÇOCUĞU NİLÜFER HANIM VERDİĞİ GÖRÜLÜYOR
Reha Muhtar hastanedeyken eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'nın oğulları Poyraz'ı alıkoyduğunu iddia etmişti. Poyraz, "Ben kaçırılmadım" dedikten sonra Uğur özür dilemişti. Ardından yanlış anlaşılmaların giderildiğini belirtmişti. Deniz Uğur, Poyraz'ın artık kızı Mina ile kendisinde kaldığını dile getirmişti.
Reha Muhtar ise yaşanan bu olaylarla ilgili şunları söyledi:
"Nilüfer hanım ne yaptı çocuğuma bilmiyorum. Her şeyi öğreneceğiz. Sonrasında açıklayacağız. İletişimlerim sonucu çocuğumu karşı tarafa verenin Nilüfer hanım olduğu görülüyor. Çocuklarım Poyraz ile Mina ile görüşemiyorum. Sadece okullarının önünde buluşabiliyorum. Her şey elimden alındı. Onun için Allah sağlık versin. 'Neyin gitti' demezsiniz bir bakarsınız her şeyiniz gider."