Evde pratik Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai çikolatası dünyaya nasıl yayıldı? Meğer çıkış noktası...

5. Soğutma: Kalıbı buzdolabına kaldırın ve en az 3 saat bekletin. Soğuyan çikolata sertleşip dilimlenmeye hazır hale gelecektir.

6. Servis: Çikolatayı buzdolabından çıkarın ve dilimleyin. Çay ya da kahve eşliğinde sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

DUBAİ ÇİKOLATASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Küresel Bir Tat Olarak Dubai Çikolatası

Bu yeni trendin ardında, Dubai'deki "Fix Dessert Chocolatier" isimli bir dükkan yer alıyor. 2021 yılında Britanyalı-Mısırlı girişimci Sarah Hamouda ve Filipinli şef Nouel Catis Omamalin tarafından kurulan marka, bu çikolatayı yaratırken ona "Can't Get Knafeh of It" adını verdi. Çikolatanın bu kadar ünleneceğini tahmin etmeyen Hamouda, bugün dünya genelinden birçok sipariş aldıklarını ifade ediyor.

Tarifin Sırrı Nedir?

Çikolatanın içeriği oldukça dikkat çekici. İçerisinde çıtır kadayıf, fıstık ve tahin ezmesi barındıran çikolata, dışarıdan fıstık kremasına batırılmış ve çikolata kaplanmış olarak sunuluyor. İç dokusu yumuşak ve kremamsı olan bu lezzetin, dış kabuğu ise çıtır yapısıyla oldukça zıt bir yapıya sahip. Deneyenler, bu uyumun damaklarda unutulmaz bir tat bıraktığını belirtiyor.

Sadece Dubai'de Satılıyor

Orijinal "Can't Get Knafeh of It" çikolatası, yalnızca Dubai'den teslimat yoluyla satılıyor. Ancak ürünün dünya çapında bu kadar popülerleşmesi, sahte ürünlerin de hızla ortaya çıkmasına neden oldu. Fix Dessert Chocolatier, Instagram üzerinden yaptığı açıklamalarda, sahte satıcılara karşı tüketicilerini uyarıyor.

TikTok'ta Viral Oldu

Dubai çikolatasının bu kadar hızlı ünlenmesinin en büyük sebeplerinden biri sosyal medya. 2023 yılının Aralık ayında Maria Vehera isimli bir gurmenin TikTok videosunda bu çikolatayı tanıtmasıyla ürün bir anda viral oldu. Video, 80 milyondan fazla izlenerek çikolatanın dünya çapında duyulmasına vesile oldu.