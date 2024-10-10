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Kurt kesimi modası başlıyor! Serenay Sarıkaya'nın saç tüyoları ortaya çıktı! 2024'ün en büyük saç trendi özellikle 50 yaş üstü kadınlarda...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hem dizilerdeki başarılı performansıyla hem de tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor. Şimdi ise, Serenay'ın saç tüyoları ve 2024'ün en popüler saç trendi gündemde! Özellikle 50 yaş üstü kadınlar tarafından büyük ilgi gören kurt kesimi, hem genç bir görünüm sağlıyor hem de saçlara hacim kazandırıyor.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:22 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:22
Kurt kesimi modası başlıyor! Serenay Sarıkaya’nın saç tüyoları ortaya çıktı! 2024’ün en büyük saç trendi özellikle 50 yaş üstü kadınlarda...

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Bu yılın en dikkat çekici saç trendlerinden biri olan kurt kesimi, 50 yaş üstü kadınlarda şıklığı ve gençliği bir arada sunuyor. Bu kesim, ince saçların daha dolgun ve hacimli görünmesine yardımcı olurken, yüz hatlarını da yumuşatarak daha taze ve canlı bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca, kırışıklıkların ve boyundaki yaşlanma belirtilerinin kamufle edilmesine destek olarak, olgun kadınlar için ideal bir tercih haline geliyor.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

📈 TikTok'ta Yükselen Kurt Kesimi Trendi

Kurt kesiminin bu yılın öne çıkan saç trendi olduğunu görmek için sosyal medya platformlarına bakmak yeterli. TikTok'ta tam 4,1 milyar kez izlenen bu stil, hem gençlerin hem de olgun yaş gruplarının ilgisini çekiyor. Aslında bu kesim, yeni gibi görünse de kökleri 70'lerin rock tarzına dayanıyor. Joan Jett ve Debbie Harry gibi efsane isimlerin o dönemdeki dağınık, katlı ve asi saç stillerini hatırlarsınız. Günümüzde ise, o dönemin punk-rock tarzı biraz daha yumuşatılarak modernize edilmiş ve özellikle 50 yaş üstü kadınlar için taze ve sofistike bir görünüm sunan bir stile dönüştürülmüş durumda.

Billie Ellish kurt kesim saç modeliBillie Ellish kurt kesim saç modeli

✂️ Kurt Kesimi Nedir?

Kurt kesimi, kademeli katmanlar, hafif mullet etkisi ve yüzü incelten katlarla karakterize edilen bir saç kesimidir. Saç stilisti ve güzellik danışmanı Ghanima Abdullah'a göre, bu kesimin amacı, doğal hacim oluşturmak ve saçlara hareket katmak. Tepedeki katlar daha kısa tutulurken, alt kısımlar daha uzun bırakılarak saçlara vahşi ve hacimli bir görünüm kazandırılır. Böylece, özellikle ince telli saçlara sahip olan kadınlar bu kesimle saçlarını daha dolgun gösterebilir.

Abdullah ayrıca, bu kesimin en güzel yanlarından birinin, saçın şekil vermeden bile doğal ve stilize durabilmesi olduğunu belirtiyor. Özellikle yoğun günlük rutinleri olan olgun yaştaki kadınlar için ideal bir tercih. Saç stilisti Janelle Eyre de, bu trendi kendi tarzınıza uyarlamanız için çeşitli ipuçları veriyor. Kendi saç tipinize uygun bir kurt kesimi ile hem genç hem de dinamik bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kurt kesimKurt kesim

📋 Hangi Saç Tiplerinde Kurt Kesimi Daha İyi Durur?

Kurt kesimi, daha çok dalgalı ve düz saçlarda etkileyici bir sonuç verir. Ancak, kıvırcık saçlılar için de uyarlanabilir. Eğer saçlarınız ince telliyse ve dolgun bir görünüm istiyorsanız, bu kesim tam size göre. Yüz hatlarınızı yumuşatmak ve boyun bölgesindeki yaşlanma belirtilerini gizlemek istiyorsanız, tepede hacim oluşturan katlar sayesinde dikkati yüzün üst bölgesine çekebilirsiniz.

Serenay Sarıkaya ve saç modeliSerenay Sarıkaya ve saç modeli

🔍 Nasıl Şekillendirilir?

Kurt kesiminin en büyük avantajı, bakımı ve şekillendirmesi kolay bir model olmasıdır. Günlük olarak sadece hafif bir saç köpüğü veya deniz tuzu spreyi kullanarak, doğal ve hareketli bir görünüm elde edebilirsiniz. Özellikle 50 yaş üstü kadınlar için bu kesim, fazla uğraş gerektirmeden şık bir tarz yakalamaya olanak tanır.

SERENAY SARIKAYA'DAN SAÇ UZATAN DOĞAL MASKE TARİFİ! SADECE 3 MALZEMEYLE HAZIRLANIYOR

Serenay Sarıkaya'nın zeytinyağı, acı badem yağı ve yumurtadan oluşan saç bakım maskesi tarifini paylaştığı açıklama 26 Eylül 2024 tarihinde bir gazetede yer almıştı.

✨ SERENAY SARIKAYA'NIN SAÇ MASKESİ İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı acı badem yağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet yumurta

🌿 HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA

Malzemeleri bir kasede iyice karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı saç diplerinden başlayarak tüm saçınıza uygulayın.

Saçınıza streç film veya bone takarak karışımı saçınızda 1 saat bekletin.

Ardından saçlarınızı ılık su ile yıkayın.

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