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    • Magazin
    • 10.11.2022 16:43
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    • 10.11.2022 16:43
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    Masterchef Barbaros'un son hali tam filinta gibi! Bu zayıflamak kas yapmak değil bambaşka bir şey! Şu sıralar çok aşık olan Barbaros Yoloğlu

    Masterchef'in gelmiş geçmiş en olaylı sezonu olan Masterchef 2020'nin finalistlerinden biriydi Barbaros Yoloğlu. Serhat Doğramacı'yla beraber finale kalan Barbaros Yoloğlu, belki şampiyon olmadı ama adeta sonrası onun için şampiyonluk oldu. Yarışma süresince aldığı kilolarla dikkat çeken Barbaros Yoloğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...

    Masterchef Barbaros’un son hali tam filinta gibi!

    Masterchef Barbaros'un son hali tam filinta gibi! Bu zayıflamak kas yapmak değil bambaşka bir şey! Şu sıralar çok aşık olan Barbaros Yoloğlu... Masterechef tarihinin en olaylı sezonlarından biri olan Masterchef 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı ile final oynamış, şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı. Yarışma sonrasında kendisine bir hamburgerci açan Barbaros Yoloğlu şimdilerde sık sık son haliyle magazin gündemine geliyor.

    İddialı çıkışları ve esprileriyle çok sevilen yarışmacı MasterChef Barbaros şimdi ne yapıyor merak edilenler arasında yer alıyor.

    Yarışmada aldığı kilolarla dikkat çeken Barbaros Yoloğlu sonrasında forma girmek için kolları sıvadı.

        Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir.

        Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden mezun olan Barbaros Yoloğlu, yarışmaya Bodrum'dan dahil olmuştu.

        Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan 1994 doğumlu deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin altını çizmişti.
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            Haberler Magazin Masterchef Barbaros'un son hali tam filinta gibi! Bu zayıflamak kas yapmak değil bambaşka bir şey! Şu sıralar çok aşık olan Barbaros Yoloğlu
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