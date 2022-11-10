Masterchef Barbaros'un son hali tam filinta gibi! Bu zayıflamak kas yapmak değil bambaşka bir şey! Şu sıralar çok aşık olan Barbaros Yoloğlu... Masterechef tarihinin en olaylı sezonlarından biri olan Masterchef 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı ile final oynamış, şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı. Yarışma sonrasında kendisine bir hamburgerci açan Barbaros Yoloğlu şimdilerde sık sık son haliyle magazin gündemine geliyor.