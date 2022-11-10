Masterchef Barbaros'un son hali tam filinta gibi! Bu zayıflamak kas yapmak değil bambaşka bir şey! Şu sıralar çok aşık olan Barbaros Yoloğlu... Masterechef tarihinin en olaylı sezonlarından biri olan Masterchef 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı ile final oynamış, şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı. Yarışma sonrasında kendisine bir hamburgerci açan Barbaros Yoloğlu şimdilerde sık sık son haliyle magazin gündemine geliyor.
İddialı çıkışları ve esprileriyle çok sevilen yarışmacı MasterChef Barbaros şimdi ne yapıyor merak edilenler arasında yer alıyor.
Yarışmada aldığı kilolarla dikkat çeken Barbaros Yoloğlu sonrasında forma girmek için kolları sıvadı.