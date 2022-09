Nesimi Ben Bu Cihana Sığmazam şiiri! Ben Bu Cihana Sığmazam konusu uyarlama mı, gerçek mi? Ben Bu Cihana Sığmazam sözleri!

Yıldızlarla felek menem

Vahiy ile melek menem

Çek dilini dilsiz kesil

Ben bu lisana sığmazam

Zerre menem, güneş menem. Çarpın cüşeş sırlar menem

Her şey açık ve meydanda, ben bu meydana sığmazam

Ateşteki ağaç menem, dönüp duran şu taş menem

Bak şu ateş yalımına, ben bu yalana sığmazam

Şeker menem, bal da menem

Güneş menem, ay da menem

Herkese can bağışlaram ama ben cana sığmazam

Ok da menem yay de menem, yaşlı menem genç de menem

Sonsuz olan devlet menem, ben ona buna sığmazam

Gerçi bugün Nesimi'yem, Haşimi'yem, Kureyşi'yem

Bundan uludur ayetim, ayete şama sığmazam