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    Shakira kendisine ihanet eden Pique'den fena intikam aldı! Güzel şarkıcı Instagram'dan...

    Shakira, 11 yıllık sevgilisi Pique’nin ihanetine uğradı! İntikamını ise acı aldı. Instagram’da birbirinden yakışıklı oyuncuları takip etmeye başladı! Sosyal medyadan destek yağdı: Helal sana!

    Kaybettin ’Pique’re!

    Magazin dünyası, ihanet haberiyle sarsıldı! Ünlü şarkıcı Shakira, 11 yıldır birlikte olduğu futbolcu Gerard Pique tarafından aldatıldı. İddiaya göre şarkıcı, 2 çocuğunun babasını evde başka bir kadınla bastı. İspanyol basını o kadının Pique'nin takım arkadaşı Gavi'nin annesi olduğunu yazdı. Shakira ise ihanetin intikamını aldı! Pique'den ayrılır ayrılmaz Instagram'dan birbirinden yakışıklı oyuncuları takip etmeye başladı! O isimler arasında yıldızı son dönemde parlayan Henry Cavill, Scott Eastwood, Chris Evans ve Sam Heughan da vardı. Hayranlarından Shakira'ya destek yağdı:



    Sen kaybettin Pique!
    İdolsün Shakira! Helal kız sana.
    Oturup ağlayacak hali yok. Az bile yapmış.
    Kaybettiğin Shakira'ya dön de bir bak!
    Kapında Pique olacak!
    Shakira'ya bunu yapan hayat...
    Pique takip ettiklerini görse komaya girer!

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    Haberler Magazin Shakira kendisine ihanet eden Pique'den fena intikam aldı! Güzel şarkıcı Instagram'dan...
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