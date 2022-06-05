Shakira kendisine ihanet eden Pique'den fena intikam aldı! Güzel şarkıcı Instagram'dan...

Magazin dünyası, ihanet haberiyle sarsıldı! Ünlü şarkıcı Shakira, 11 yıldır birlikte olduğu futbolcu Gerard Pique tarafından aldatıldı. İddiaya göre şarkıcı, 2 çocuğunun babasını evde başka bir kadınla bastı. İspanyol basını o kadının Pique'nin takım arkadaşı Gavi'nin annesi olduğunu yazdı. Shakira ise ihanetin intikamını aldı! Pique'den ayrılır ayrılmaz Instagram'dan birbirinden yakışıklı oyuncuları takip etmeye başladı! O isimler arasında yıldızı son dönemde parlayan Henry Cavill, Scott Eastwood, Chris Evans ve Sam Heughan da vardı. Hayranlarından Shakira'ya destek yağdı: